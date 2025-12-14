سفارة قطر لدى الكويت تحتفل بعيدها الوطني بحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة

سفارة دولة قطر في دولة الكويت تحتفل بمناسبة العيد الوطني بحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

احتفلت سفارة دولة قطر لدى دولة الكويت اليوم الأحد بمناسبة العيد الوطني القطري بحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء المعتمدين لدى البلاد.

وأشاد الوزير اليحيا في تصريح صحفي عقب مشاركته في حفل السفارة القطرية بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وهنأ حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق بمناسبة عيدها الوطني متمنيا لها دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

كما هنأ بنجاح بطولة كأس العرب 2025 الذي تستضيفها دولة قطر مشيدا بالمستوى الرفيع للتنظيم وحسن الإعداد الذي عكس قدراتها في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.