مرسوم أميري بتعيين د. فيصل العدواني وسعدون بوعركي وكيلين مساعدين في وزارة التعليم العالي

الديوان الأميري

صدر اليوم الأحد مرسوم أميري بتعيين الدكتور فيصل العدواني وسعدون بوعركي وكيلين مساعدين في وزارة التعليم العالي وفيما يلي نص المرسوم:

“مرسوم رقم 234 لسنة 2025

بتعيين وكيلي وزارة مساعدين

في وزارة التعليم العالي

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

وبناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة التعليم العالي كل من:

1 – د.فيصل عبدالله محمد العدواني.

2 – سعدون محمد خليفة بوعركي.

مادة ثانية

على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

فهد يوسف سعود الصباح

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

د.نادر عبدالله محمد الجلال

صدر بقصر السيف في: 23 جمادى الآخرة 1447 هـ

الموافق: 14 ديسمبر 2025م.”