الأرصاد الجوية: تأثر البلاد بأمطار متفاوتة الشدة تستمر حتى فجر الجمعة المقبل

مدينة الكويت

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تأثرت فجر اليوم الأحد بأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق متوقعا أن تستمر الأمطار متفاوتة الشدة حتى فجر يوم الجمعة المقبل.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان خرائط الطقس والتوزيعات الضغطية والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ينحسر تدريجيا من يوم غد الاثنين ليسمح بتقدم امتداد منخفض جوي سطحي من جهة الجنوب الغربي يتعمق تدريجيا متزامنا مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة تتكاثر معها السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية.

وأوضح ان هناك فرصا لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة يومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء مبينا انه من مساء يوم الأربعاء حتى الخميس ستكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق خاصة الجنوبية والساحلية.

وذكر ان الحالة المطرية ستستمر حتى فجر يوم الجمعة المقبل حيث تقل معها الرؤية الأفقية خلال فترات هطول الأمطار وتشكل الضباب على بعض المناطق خلال فترات المساء والصباح الباكر.

وأفاد بأن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الأيام ما بين 17 و20 درجة مئوية والصغرى المتوقعة ما بين 12 و15 درجة مئوية.

وتوقع العلي ان يبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية من صباح يوم الجمعة المقبل داعيا إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للإدارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.