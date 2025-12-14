أربع جوائز تُضاف لمسيرة “زين” الإبداعية في 2025

الخميس يتوسط فريق زين خلال الحفل

أضافت زين الكويت أربع جوائز لمسيرتها الإبداعية عن إنتاجاتها الفنية وأعمالها الإعلامية للعام 2025 التي جمعت بين قوّة الرسالة، جودة التنفيذ، وقيمة التأثير المُجتمعي، وذلك على هامش حفل جائزة الكويت للإبداع بدورتها الثالثة عشرة.

تم تتويج زين بالجوائز على هامش الحفل الذي نظّمه الملتقى الإعلامي العربي تحت رعاية معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري، وحضور وكيل وزارة الإعلام د. ناصر محيسن، والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، وتواجد نُخبة من الإعلاميين والفنانين وصُنّاع المحتوى والمؤثّرين.

تم تكريم زين بأربع جوائز عن كل من إعلان “إنتي يالزين عشقي” للأعياد الوطنية، والعمل الوثائقي القصير “عالم جميل بلا حدود”، وأغنية خليجي زين 26 “هلا والله”، بالإضافة إلى جائزة أفضل شخصية بمجال العلاقات العامة للرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي.

ولاقى العمل الوطني ” إنتي يالزين عشقي” استحسان وتفاعل الشعب الكويتي، وحصد ما يقارب مليوني مُشاهدة على اليوتيوب حتى الآن، وهو من إنتاج شركة Joy، وتغنّت كلماته بمشاعر حب الوطن والاعتزاز به، وهو من بطولة سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد، والفنان القدير مصطفى أحمد، والفنان إبراهيم دشتي، وكتابة الشاعر سالم سيّار العنزي، وألحان سليمان غنّام الديكان.

د. ناصر محيسن وماضي الخميس يُكرّمان زين

أما العمل الوثائقي القصير “عالم جميل بلا حدود” الذي أنتجته زين، فقد سلّط الضوء على قصّة نجاح الإنجاز التاريخي الذي سُجّل باسم دولة الكويت في غينيس للأرقام القياسية بعد تحقيق عملية جراحية روبوتية عابرة للقارات تجاوزت مسافة جغرافية هي الأطول على الإطلاق بأكثر من 12 ألف كيلومتراً بين مستشفى جابر الأحمد في الكويت ومستشفى “كروز فيرميلها” في البرازيل، وهي نتاج تعاون وثيق بين وزارة الصحة ومستشفى جابر الأحمد، وزين، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

احتفاءً ببطولة “خليجي زين 26” وترحيباً بضيوف دولة الكويت، أطلقت زين إعلانها التلفزيوني “هلا والله” من بطولة المواهب الكويتية المُتميزة حمود الخضر، خالد المظفّر، ولولوة المُلّا، حيث نبض الإعلان بالحياة، والألوان، والمشاعر، وعكس الحماس العميق والفخر الكبير تجاه هذه البطولة الغالية على قلوب أهل الخليج.

وبدأ الإعلان في قرية نابضة بالحياة جسّدت روح مُجتمعات الخليج، ووصل في نهايته إلى استاد جابر الأحمد الدولي الذي احتضن مباريات البطولة، ورمز إلى التكاتف والوحدة بفضل الشغف المُشترك، ولم يكن مجرد حملة إعلانية، بل احتفال بروح الخليج، وتقاليده، والوحدة التي تجمع شعوبه.

تكريم وليد الخشتي بجائزة أفضل شخصية بمجال العلاقات العامة

وتحرص زين على أن يكون الطابع الإبداعي في حملاتها وأعمالها الفنية امتداداً طبيعياً لهوية علامتها التجارية وقيمها المؤسّسية، بحيث لا تقتصر على الشكل الجمالي فقط، بل تُعبّر عن نبض المجتمع وتُواكب اهتماماته وقضاياه، ومن هذا المنطلق، تتجاوز رؤية زين إطار تقديم الخدمات الرقمية إلى بناء حضورٍ يلامس تفاصيل الحياة، ويشارك الناس مناسباتهم ومحطاتهم وقضاياهم المؤثرة باستمرار.

ويعكس هذا التتويج حجم التميّز الذي تُرسّخه زين في مسارها التسويقي والإعلاني عاماً بعد عام، ويؤكد التزامها بتطوير هذا الجانب بوصفها إحدى الجهات الاقتصادية البارزة في الكويت، إذ تنطلق زين من قناعة راسخة بأن الإعلام، بمختلف منصاته التقليدية والرقمية، يمتلك أثراً ملموساً في تشكيل الوعي وصناعة السلوك، وأن الرسالة الإعلانية الفعّالة تبقى من أهم قنوات التواصل مع شرائح المجتمع كافة.

وتسعى جائزة الكويت للإبداع إلى تسليط الضوء على قطاع الإعلان محلياً وعربياً، عبر تحفيز المنافسة الإيجابية وإبراز الطاقات المبتكرة، بما يسهم في تنمية قدرات العاملين في المجال وتعزيز مهاراتهم الفنية، كما تُركّز الجائزة على دعم الرسائل التي تحمل مضامين بنّاءة وأفكاراً إيجابية تُقدَّم ضمن الأعمال الإعلانية.