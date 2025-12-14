الشرطة الأسترالية: 10 قتلى على الأقل في إطلاق نار على شاطئ بوندي في سيدني

الشرطة الأسترالية

لقي عشرة أشخاص حتفهم جراء إطلاق النار الذي وقع الأحد عند شاطئ بونداي في سيدني، بحسب ما أفادت الشرطة الأسترالية وكالة فرانس برس، من دون أن توضح ما إذا كانت الحصيلة تشمل مطلق النار.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن أحد مطلقي النار كان من بين القتلى، فيما أُصيب 12 شخصا آخرين بجروح.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الأسترالية توقيف شخصين عقب ورود بلاغات عن سماع طلقات نارية عند شاطئ بونداي الشهير في سيدني، داعية الناس إلى الاحتماء.

وقالت شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي إنها “تتعامل مع حادث لا يزال جاريا على شاطئ بونداي، وتحثّ الجمهور على تجنّب المنطقة. على كل من يتواجد في الموقع الاحتماء”.

وأضافت الشرطة أنها أوقفت شخصين، محذّرة من أن الحادث “لا يزال جاريا”.

ودعت العامّة إلى تفادي ارتياد المكان والامتثال لتعليمات الشرطة، وعدم تجاوز الطوق الأمني.

وأفادت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد” بأن الشرطة أطلقت النار على أحد المشتبه بهم، فيما جرى توقيف آخر.

ويُعد شاطئ بونداي في شرق سيدني الأشهر في أستراليا، ويستقطب أعدادا كبيرة من راكبي الأمواج والسباحين والسياح، ولا سيما في عطلات نهاية الأسبوع.