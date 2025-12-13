إقبال ومشاركة واسعة خلال أحد فعاليات المهرجان

يواصل بنك بوبيان تأكيد دوره في دعم رواد الأعمال وتعزيز السياحة الداخلية، حيث اختتمت فعاليات “مهرجان بوبيان للقهوة” لهذا العام، والذي شهد حضوراً كثيفاً تجاوز 110 ألف زائر على مدار يومين في حديقة الشهيد.

وشهد المهرجان مشاركة أكثر من 60 كافيه ومشروع شبابي كويتي متخصص في القهوة، إلى جانب ورش عمل متخصصة في عالم القهوة، وسط أجواء عائلية وترفيهية مميزة، وفعاليات ومسابقات وهدايا تناسب مختلف الأعمار.

وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان، قتيبة البسام “يمثل مهرجان بوبيان للقهوة واحدة من أهم الفعاليات المجتمعية في برنامج بوبيان السنوي، فهو ليس مجرد تجمع لعشاق القهوة، بل مساحة متكاملة لدعم وتمكين رواد الأعمال والمبادرين من الشباب الكويتي، وتعزيز دورهم الإبداعي في هذا القطاع الحيوي.”

وأضاف “شهدنا هذا العام مشاركة نوعية من المشاريع الشبابية ومستوى متقدماً في جودة المنتجات والخدمات، وتقديم أفكار مبتكرة تنافس أبرز العلامات التجارية العالمية، ما يعكس الوعي لدى الشباب الكويتي وقدرتهم على تقديم تجارب عصرية ترتقي بمستوى صناعة القهوة.”

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان عادل الماجد يتوسط القيادات التنفيذية في بوبيان أثناء المهرجان

Visit Kuwait

وأشار البسام إلى أن المهرجان يأتي متماشياً مع الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز السياحة الداخلية في دولة الكويت، وإبراز الوجه التراثي والثقافي والاجتماعي للبلاد، موضحاً أن إدراج مهرجان بوبيان للقهوة على منصة Visit Kuwait يتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035 لتنويع مصادر الدخل والاستثمارات.

وتعد منصة Visit Kuwait مبادرة وطنية رائدة تجمع العديد من الجهات الحكومية والخاصة تحت سقف واحد لتقديم تجربة موحدة للزوار، وتعريفهم بما تحتضنه الكويت من فعاليات وخدمات سياحية وفرص ترفيهية وثقافية، بما يعزز حضورها في دعم المشهد السياحي الداخلي.

مهرجان بوبيان للقهوة

أكبر تجمع للقهوة في الكويت

وأكد أن مهرجان بوبيان للقهوة بات واحداً من أبرز الفعاليات الشبابية والعائلية في الكويت، لما يقدمه من أنشطة وتجارب، منها: مشاركة أكبر من المشاريع الشبابية في مجال القهوة، وورش عمل تفاعلية متخصصة في عالم القهوة، وفعاليات عائلية، إلى جانب مساحات مخصصة للأطفال وأنشطة تعليمية وترفيهية.

وأضاف أن بوبيان يضع نفسه شريكاً استراتيجياً للمشاريع الشبابية، من خلال توفير مساحات حقيقية تساعدهم على النمو والتطور وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وأثر اقتصادي واجتماعي.

واختتم البسام مؤكداً حرص بنك بوبيان على تبني وتنظيم فعاليات نوعية تُسهم في تعزيز وتمكين الشباب الكويتي، وترسيخ مكانة الكويت كمركز للفعاليات الإبداعية والمجتمعية، ودعم جهود الدولة في تنمية السياحة داخل الكويت.

فريق إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في لقطة جماعية

فعاليات .. ألعاب كرنفالية .. وجوائز فورية

قدم “مهرجان بوبيان للقهوة” هذا العام مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية والمسابقات وسط أجواء ممتعة، والتي تنوعت من ألعاب كرنفالية للأطفال، ومسابقات حماسية، وجوائز وهدايا فورية، ليقدم من خلالها تجربة ممتعة وتفاعل من الأطفال والعائلات على حد سواء.

PRIME Ocean بالتعاون مع OG

نكهة PRIME Ocean بالتعاون مع OG

شهد جناح PRIME حضوراً وتفاعلاً لافتاً من عملاء حساب الشباب PRIME، حيث قدم هذا العام تجربة جديدة ومختلفة من خلال شراكة مميزة مع OG لتقديم نكهة خاصة وحصرية تحمل اسم PRIME Ocean، كجزء من المفاجآت والمزايا الاستثنائية للعملاء الشباب. وتضمن الجناح مجموعة من الألعاب والهدايا الفورية التي أضفت أجواء تفاعلية ممتعة.

متابعة مميزة لـ كأس العرب

تم تخصيص مساحة جماهيرية خاصة لعشاق كرة القدم لمتابعة مباريات بطولة كأس العرب، وقد شهدت حضوراً وتفاعلاً مع المباريات بروح رياضية عالية، وسط أجواء ممتعة جمعت بين تجربة الاستمتاع بالقهوة ومتابعة المنافسات الكروية.

جانب من تحديات ومنافسات سين جيم

تحديات مع سين جيم

استقطبت فعاليات سين جيم خلال يومي المهرجان اهتماماً كبيراً من الزوار، حيث شهد الجناح مشاركة واسعة ومنافسات مليئة بالحماس، وتجارب ممتعة في أجواء مختلفة.

جناح الأطفال Boubyan Farm

Boubyan Farm .. ركن الأطفال

استمتع الأطفال بأجواء تفاعلية وتعليمية داخل ركن Boubyan Farm، المستوحي تصميمه من أجواء المزارع، ليقدم للاطفال زائري المهرجان تجربة ممتعة وهادفة.

وتضمن الجناح مجموعة من ورش العمل التعليمية مثل تعليم الزراعة، والتي ساعدت على اكتساب مهارات جديدة بصورة ممتعة وبسيطة.