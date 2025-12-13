الرابطة الكويتية لجراحة تبديل المفاصل تنظم مؤتمر الكويت لعدوى المفاصل الاصطناعية

رئيس رابطة جراحة المفاصل الكويتية الدكتور ثنيان العميري

نظمت الرابطة الكويتية لجراحة تبديل المفاصل تحت مظلة الجمعية الطبية الكويتية اليوم السبت مؤتمر الكويت لعدوى المفاصل الاصطناعية وذلك برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمختصين من داخل الكويت وخارجها.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بالتكليف بوزارة الصحة الدكتور المنذر الحساوي في كلمة ألقاها نيابة عن راعي المؤتمر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن “التهابات المفاصل الصناعية تعتبر واحدة من ابرز التحديات الصحية التي تواجه أطباء جراحة العظام نظرا لتأثيرها المباشر على نتائج العمليات وعلى جودة حياة المريض بعد العملية”.

وأضاف أن “هذا المؤتمر يساهم في إرساء سياسة وطنية موحدة تستند إلى أحدث الأدلة العلمية وإلى توصيات الهيئات والمنظمات العالمية من أجل تطوير منظومة الوقاية وخفض معدلات العدوى وتحسين مخرجات العمليات الجراحية”.

ولفت الحساوي إلى أن الوزارة “أولت اهتماما كبيرا بتخصص جراحة المفاصل الصناعية وذلك يتجلى عبر العديد من الإنجازات من أهمها تطوير وتوفير أحدث التقنيات والمعدات الطبية سواء كانت تشخيصية أو علاجية وكذلك التوسع في الجراحات الروبوتية وجراحات المفاصل الجزئية وزيادة حجم العمليات السنوية في مستشفى الرازي حتى أضحى هذا المستشفى واحدا من أهم المراكز التخصصية في المنطقة”.

وأوضح أن “السنوات الأخيرة شهدت تعاونا وثيقا بين دولة الكويت والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في التدريب والتطوير والبحث العلمي وكذلك في تطوير البروتوكولات الكلينيكية الموحدة من أجل تعزيز مسار التعاون الخليجي المشترك وتحقيق التكامل الصحي”.

من جانبه قال رئيس المؤتمر الدكتور سلامة عياد إن مؤتمر الكويت لعدوى المفاصل الاصطناعية يناقش أكثر المشاكل تعقيدا وتأثيرا في ممارسة جراحة العظام الحديثة.

وأضاف أن “عدوى المفاصل الاصطناعية لا تقتصر على كونها من مضاعفات الجراحة بل هي تحد يؤثر على النتائج الطبية والموارد وثقة المرضى”.

وأوضح أن هذا التحدي يتطلب تعاونا بين مختلف القطاعات والأقسام الطبية بما في ذلك الجراحة والأمراض المعدية وعلم الأحياء الدقيقة والتمريض إلى جانب وضع السياسات الإدارية.

وأعرب عياد عن شكره لوزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي على جهوده والتزامه بالتطوير المستمر لنظام الرعاية الصحية الكويتي.

وبدوره قال رئيس الرابطة الكويتية لجراحة تبديل المفاصل الدكتور ثنيان العميري إن التهاب المفاصل يعتبر معضلة ومشكلة أساسية لأي جراح مفاصل كونه أصبح شائعا ومتزايدا في العالم ويعتبر مشكلة أساسية يجب حلها من خلال التعاون المتبادل والمشترك والتفاهم ما بين الأقسام المختلفة.

وأكد أن وزارة الصحة حريصة على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية والتطوير المستمر للمنظومة الصحية.