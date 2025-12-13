KIB يعزّز تطبيقه على الموبايل بمزايا جديدة تزيد من راحة العملاء وتحكّمهم بالخدمات المالية

نائب المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في بنك الكويت الدولي نواف الخريف والمدير التنفيذي للمصنع الرقمي خالد السميط

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق مجموعة جديدة من المزايا على منصته الرقمية المخصّصة للعملاء الأفراد، “KIB موبايل”، في خطوة جديدة ضمن جهوده المستمرّة لتقديم حلول مصرفية أكثر ذكاءً وسهولة في الوصول، وتعزيز تجربة العملاء في الخدمات المصرفية الرقمية. وتهدف التحديثات الأخيرة إلى منح العملاء مزيداً من المرونة والتخصيص والتحكم، بما يعكس التزام البنك بتقديم خدمات رقمية سلسة وآمنة، وتطوير حلول مبتكرة تتوافق مع أنماط الحياة العصرية وتركّز على احتياجات العملاء.

ويتميّز تطبيق “KIB موبايل”، بحلّته الجديدة بصفحة رئيسية بتصميم مبتكر، تُقدّم واجهة استخدام سهلة ومريحة تُبسّط عملية التصفّح، وتوفّر تجربة مُخصّصة تتوافق مع تفضيلات كل مستخدم على حدة.

كما أطلق KIB خاصية التبرّع الجديدة عبر تطبيقه تحت عنوان عطاء مع كل شراء، حيث تتيح للعملاء التبرّع تلقائياً لصالح الجمعيات الخيرية مع كل عملية شراء يقومون بها. وتُساهِم هذه الميزة في تمكين العملاء من التبرع بسهولة ويسر، من خلال دمج مفهوم المسؤولية الاجتماعية في نمط الإنفاق اليومي، بما يعزّز دور البنك في دعم المجتمع وخدمته.

وتوفر ميزة “إعادة تفعيل الحسابات المجمّدة” للعملاء إمكانية إعادة تفعيل حساباتهم غير النشطة فوراً عبر التطبيق، دون الحاجة لزيارة الفروع أو إجراء أي معاملات ورقية، مما يمنحهم تحكماً كاملاً في إدارة أنشطتهم المصرفية من أي مكان وبكل سهولة. ولتبسيط الإجراءات الإدارية بشكل أكبر، أتاح KIB خدمة إصدار “شهادة راتب” إلكترونياً، حيث تتيح للعملاء إصدار شهادة راتب من خلال التطبيق مع إمكانية حفظها.

ومن خلال خاصية إدارة حدود التحويل والبطاقات الجديدة، أصبح بإمكان العملاء تحديد حدود معاملاتهم وبطاقاتهم وتعديلها ومتابعتها بشكل فوري. وتُعزّز هذه المرونة الإضافية مستوى الأمان والتحكم المالي، بما يتيح للمستخدمين تخصيص تجربتهم المصرفية بما يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية ومستوى راحتهم.

كما أطلق KIB ميزة ربط حسابات الأطفال التي تتيح للوالدين مراقبة وإدارة حسابات أطفالهم بشكل أفضل، بما يعزّز ثقافة الوعي المالي والمسؤولية لديهم منذ سنّ مبكرة. ومن بين التحسينات الإضافية في تطبيق “KIB موبايل”، تمّ دمج خدمات ويسترن يونيون لتسهيل عمليات التحويل المالي الدولي بكل راحة وسرعة، إلى جانب ميزة “Visa Click to Pay” الجديدة التي تعزّز تجربة التسوق عبر الإنترنت بسرعة وأمان أكبر، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.

وفي تعليقه على التحديثات الجديدة، قال نائب المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد نواف الخريف: “في KIB، نحرص دائماً على ابتكار أساليب جديدة تجعل الخدمات المصرفية الرقمية أكثر سهولة وأماناً وتخصيصاً. تعكس التحديثات الأخيرة لتطبيق البنك التزام KIB المتواصل بالاستثمار في بنية تحتية رقمية متقدّمة تواكب أحدث التقنيات. وتركّز هذه التحديثات على تقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة عبر تطبيق يتميّز بالكفاءة التقنية، وسهولة الاستخدام، وخطوات مبسطة، إلى جانب تعزيز أنظمة المصادقة لرفع مستوى الحماية. كما شملت التحديثات دمج حلول دفع عالمية ورقمنة مجموعة من الخدمات الأساسية، بما يضمن للعملاء تجربة مصرفية أسرع وأكثر أماناً ومرونة عبر مختلف الخدمات الإلكترونية المقدّمة”.

وأضاف الخريف: “لقد أجرينا هذه التحسينات بهدف منح العملاء تحكماً أكبر في خدماتهم المصرفية من خلال خطوات مبسّطة وموثوقية عالية في إدارة شؤونهم المالية. في KIB، نحرص على أن تكون كل تجربة يخوضها العميل معنا – سواء عبر التطبيق أو أجهزة الصراف الآلي أو من خلال خدمة العملاء – سهلة وسلسة. وتعد هذه التحديثات خطوة جديدة في مسيرة البنك لتقديم تجربة مصرفية متكاملة توفّر على عملائنا الوقت، وتمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية مدروسة، وتواكب وتيرة الحياة المتسارعة في الكويت”.

من جانبه، صرّح خالد السميط، المدير التنفيذي للمصنع الرقمي: “كل ميزة في هذا التحديث تم تصميمها بعناية فائقة، استناداً إلى فهم دقيق لسلوك العملاء الفعلي ومتطلبات نمط الحياة العصري في الكويت. لقد حرصنا على تقديم تجربة مصرفية تواكب احتياجات العملاء اليومية وتدعم الطريقة التي يديرون بها نفقاتهم، ويخططون لمستقبلهم المالي”.

“نسعى من خلال تمكين أولياء الأمور من إدارة حسابات أطفالهم، وتعزيز الأثر المجتمعي عبر ميزة عطاء مع كل عملية شراء، وتبسيط الإجراءات من خلال إصدار شهادة الراتب إلكترونياً وتوفير أدوات تحكم ذكية، إلى تقديم حلول مبتكرة وفعّالة بين يدي عملائنا. وكجزء من استراتيجيتنا للتحول الرقمي، نلتزم بمواصلة تطوير تجربة مصرفية شخصية وسلسة تمكّن عملاء KIB من تلبية احتياجاتهم المتنوعة والمتغيرة”.

تجدر الإشارة إلى أنه ومن خلال تطويره المستمرة لبنيته التحتية الرقمية وتصميم خدمات تتمحور حول العميل، يواصل KIB تحسين طريقة إدارة العملاء لشؤونهم المالية. وتُعزّز كل تحديثاته رؤية البنك طويلة المدى في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وابتكاراً، متماشية مع شعاره المؤسسي “بنك للحياة”.