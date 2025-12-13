ماليزيا ترحب بقرار أممي يؤكد التزامات الاحتلال الإسرائيلي القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مسيرات داعمة للفلسطينيين في ماليزيا

رحبت ماليزيا اليوم السبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد التزامات الاحتلال الإسرائيلي القانونية إزاء وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة بالأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار الجهود الدولية لحماية العمل الإنساني.

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أن القرار الذي جاء استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ال22 من أكتوبر الماضي أعاد التأكيد على أولوية القانون الدولي والعزم الجماعي للمجتمع الدولي على التنفيذ الكامل والسريع لاستنتاجات محكمة العدل الدولية.

وطالبت الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل العمل الإنساني بلا عرقلة للعاملين التابعين للأمم المتحدة لا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) والمنظمات الدولية والدول الأعضاء إضافة إلى حماية العاملين الإنسانيين والطبيين واحترام الامتيازات والحصانات وحرمة مقار الأمم المتحدة وممتلكاتها ومسؤوليها.

وأكدت الوزارة أن ماليزيا ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت أمس الجمعة قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وذلك بعد تصويت 139 دولة لصالح القرار فيما صوتت 12 دولة ضده وامتنعت 19 دولة عن التصويت.