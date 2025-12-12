كأس العرب: الإمارات تجرد الجزائر من اللقب وتبلغ نصف النهائي

لاعبو المنتخب الإماراتي يحتفلون بتسجيل هدف

جردت الامارات الجزائر من لقبها بطلة لمسابقة كأس العرب في كرة القدم عندما تغلبت عليها 7-6 بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1) الجمعة على ملعب البيت في الخور، وبلغت نصف النهائي.

وكانت الجزائر البادئة بالتسجيل عبر مهاجم الدحيل القطري عادل بولبينة (46)، وأدركت الامارات التعادل بواسطة مهاجم الجزيرة برونو أوليفيرا (64). واستمر التعادل في الوقت الاضافي قبل ان يحتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للامارات وستلاقي المغرب الاثنين المقبل على ملعب خليفة في الدوحة.

وكانت الخسارة الأولى للجزائر بعد سلسلة من 9 مباريات من دون هزيمة في البطولة.

اما الإمارات فأكملت طريقها إلى نصف النهائي بعدما عانت في دور المجموعات وانتظارها حتى الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة للتأهل إلى ربع النهائي.

وقال حارس مرمى الإمارات حمد المقبالي الذي تصدى لركلتي ترجيح ياسين بنزية ونوفل خاسف، في تصريح لقناة الكاس القطرية: “شخصية المدرب (الروماني كوزمين اولاريو) لعبت دورها. يعاملنا كأخ اكبر وليس كمدرب. امنحه جائزة أفضل لاعب في المباراة”.

واضاف “هذا الفوز اهداء لجمهور الإمارات الذي وقف معنا في الظروف الصعبة. نستحق الفرحة التي جاءت بعد غياب، ونريد الذهاب بعيداً في البطولة”.

من جهته، قال أولاريو “عاندنا الحظ فترة طويلة، لكن اليوم كنا محظوظين في ركلات الترجيح. تفوقوا علينا في الشوط الاول لكن في الثاني كنا افضل”.

وأضاف “أسلوب المغرب يشبه الجزائر وسنحاول تقديم الأفضل كي نذهب إلى أبعد مسافة في هذه البطولة”.

وكان ابرز احداث الشوط الأول الغاء هدفين للجزائر بداعي التسلل، الأول سجله عبد القادر بدران برأسه مستفيداً من ركلة حرة (14)، والثاني بولبينة اثر تمريرة من ياسين براهيمي(44).

وعوضت الجزائر بافتتاح التسجيل في بداية الشوط الثاني بعد تسديدة قوية من براهيمي صدها المقبالي وارتدت الى بولبينة الذي سددها في الشباك (46).

وكاد مدافع الجزائر محمد عبادة يسجل بالخطأ في شباكه عندما كان يحاول ابعاد عرضية روبن فيليب، لكن الحارس فريد شعال أبعد الكرة ببراعة (56).

وادركت الامارات التعادل بعد عرضية من يحيى الغساني هيأها كايو لوكاس برأسه إلى أوليفيرا الذي سددها في مرمى شعال (64).

وأنهى لوكاس بيمنتا الوقت الأصلي برأسية خطرة أمسكها شعال (88).

وفي الشوطين الاضافيين، اهدر براهيمي أندر فرص الجزائر بعدما انفرد مستفيداً من تمريرة خاطئة من البديل الإماراتي عصام فايز لكنه سدد برعونة في الشباك الخارجية (104)، قبل ان يمنع المقبالي البديل زكريا الدراوي من تسجيل هدف قاتل (120+1).

وتألق المقبالي في ركلات الترجيح بتصديه لركلتي بنزية (الثانية) وخاسف (الثامنة)، فيما تصدى الحارس شعال لركلة ماركوس فينيسيوس باربوسا ميلوني (الثانية).