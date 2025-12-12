أردوغان يدعو بوتين لوقف إطلاق النار على المرافئ ومنشآت الطاقة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تركمانستان الجمعة إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يحيّد الموانئ والبنى التحتية للطاقة، وفق ما أفادت الرئاسة التركية.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن أردوغان الذي يحافظ على اتصالات وثيقة مع كييف وموسكو، “اقترح أنه سيكون من المفيد إعلان وقف محدود لإطلاق النار على المنشآت الحيوية للطاقة والموانئ”.

وكان أردوغان اعتبر نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، خلال مؤتمر عبر الفيديو لائتلاف يضم ثلاثين بلدا تدعم كييف، أن وقفا مماثلا لاطلاق النار “يمكن أن يشكل تدبيرا من شأنه تهيئة الظروف المناسبة للتفاوض حول اتفاق سلام شامل”.

وبعد بضعة أيام من موقفه، ابدى الرئيس التركي أسفه إزاء “تصعيد مقلق” في البحر الاسود، بعد هجمات طالت ناقلات نفط على صلة بروسيا قبالة السواحل التركية وتبنتها أوكرانيا.

واعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنه “يدعم” الاقتراح التركي، لكنه تدارك أن موسكو “لن تقبل بأي وقف للنار ما دام لم يتم توقيع اتفاق (سلام شامل)”.

واستضافت تركيا، العضو في حلف شمال الاطلسي، ثلاث مرات هذا العام مفاوضات بين كييف وموسكو. لكنها لم تؤد الى أي نتيجة ملموسة باستثناء تبادل لأسرى حرب.