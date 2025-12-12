الأرصاد الجوية: طقس رطب وضباب في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الأولى من الغد

مدينة الكويت

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي اليوم الجمعة أن يسود البلاد طقس رطب وضباب في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الأولى من يوم غد السبت لتنخفض الرؤية الأفقية إلى ما دون ألف متر وقد تنعدم على بعض المناطق.

وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من جهة الغرب مصحوب بكتلة هوائية مائلة للبرودة ورطبة ما يسمح بارتفاع الرطوبة النسبية تدريجيا وتبدأ فرص لتكون الضباب في الساعات المتأخرة من الليل وحتى ساعات الصباح الأولى مع انخفاض الرؤية وانعدامها على بعض المناطق.

وأضاف أن الرؤية الأفقية تتحسن تدريجيا خلال ساعات نهار غد السبت مبينا أن فرص الضباب ستستمر على بعض المناطق خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 19 و22 درجة مئوية أما الصغرى فتتراوح ما بين 7 و10 درجات مئوية خلال الأيام القليلة المقبلة.