زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب شمال اليابان دون تسجيل أضرار جسيمة

قياس قوة أحد الزلازل

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الجمعة أن زلزالا بلغت قوته الأولية 7ر6 درجة على مقياس (ريختر) ضرب الساحل الشمالي للمحيط الهادئ في اليابان دون تسجيل إصابات أو أضرار جسيمة.

وأوضحت الوكالة في بيان أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار جسيمة من جراء الزلزال الذي وقع شرق محافظة (أوموري) على بعد حوالي 600 كم شمال طوكيو على عمق حوالي (20 كيلومترا).

وذكرت أن قوة الزلزال على مقياس الزلازل الياباني بلغت 4 درجات من أصل 7 درجات وذلك في وسط طوكيو والمناطق المحيطة بها.

وحذرت من حدوث “تسونامي” قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد في المناطق الساحلية الشمالية والشمالية الشرقية حيث تم رصد أمواج تسونامي بارتفاع (20 سنتيمترا) على طول ساحل (هوكايدو) ومحافظة (أوموري).

من جانبها ذكرت شركة (توهوكو) للطاقة الكهربائية أنه لم تكن هناك مشاكل كبيرة في محطاتها النووية في (أوموري) و(مياغي).

يذكر ان زلزال اليوم وقع بعد أربعة أيام من الزلزال الذي بلغت قوته 5ر7 درجة والذي هز المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.