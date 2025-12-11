وزير العدل يؤكد ضرورة دفع مسيرة التطوير بهيئة “شؤون القصر” ورفع كفاءة عملها

وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار ناصر السميط ‏خلال الاجتماع

أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار ناصر السميط اليوم الخميس على ضرورة دفع مسيرة التطوير في الهيئة وضمان تعزيز الثقة ورفع كفاءة العمل.

وقال السميط في بيان صحفي عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة إنه يتطلع للمرحلة القادمة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعايتها في ظل دعم القيادة السياسية وجهود كافة العاملين بالهيئة.

وأضاف أن المجلس اعتمد لائحة الشروط والضوابط الإضافية الخاصة لشغل الوظائف الاشرافية للهيئة كما تم اعتماد تفويض المدير العام بإصدار صيغ إخطار الدعوات عن طريق الوسائل الإلكترونية وتعمم على قطاعات الهيئة للعمل بها.

وأشار الى أن المجلس بحث العديد من الموضوعات الاستراتيجية واتخذ مجموعة من القرارات الهادفة إلى تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات.