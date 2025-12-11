بنك الخليج يختتم 7 أسابيع من التواصل مع طلاب الجامعات

جناح البنك يعرف الطلاب بمزايا حساب red للشباب

في إطار حرصه المستمر على دعم المبادرات الشبابية وتعزيز أسلوب الحياة الصحي لدى الطلاب والطالبات، اختتم بنك الخليج مشاركته كراعٍ فضي لمبادرة Make a Move، التي استهدفت الطلبة في العديد من الجامعات الكبرى، عبر سلسلة من المنافسات الرياضية والأنشطة الترفيهية والفعاليات الشبابية التي صُممت لتعزيز الصحة، الثقة بالنفس، وروح المشاركة المجتمعية.

وقد وفّرت المبادرة، التي أقيمت خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 10 ديسمبر 2025 بمعدل جامعتين أسبوعياً، منصة استراتيجية لبنك الخليج للتواصل المباشر مع الطلبة وتعزيز التوعية المالية داخل البيئة الأكاديمية.

وحرص البنك على التواجد بشكل مميز من خلال جناح تفاعلي في الجامعات المشاركة، بهدف تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة، وتعريفهم بمزايا حساب red للشباب وبطاقة red Plus مسبقة الدفع.

وشهد جناح البنك في الجامعات المختلفة إقبالاً واسعاً من الطلبة الراغبين في التعرف على الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، لاسيما حساب red للشباب وبطاقة red Plu، المصممين خصيصاً طلبة الجامعات، حيث يقدمان مزايا عديدة تساعد الطلبة على إدارة مواردهم المالية بكفاءة منذ بداية مشوارهم الأكاديمي.

وتهدف هذه الحلول إلى تمكين الشباب من بناء مهارات مالية أساسية من خلال أدوات تساعدهم على تتبع المصروفات، ووضع ميزانيات، واتخاذ قرارات مالية مدروسة. وقد أبدى الطلبة اهتماماً كبيراً بمزايا الحساب والبطاقة مسبقة الدفع، مثل التحكم ببطاقة الدفع، والعروض الحصرية، المكافآت عند الشراء، والدعوات إلى فعاليات مختارة تعزز نمط حياتهم وتلائم تطلعاتهم.

فريق البنك يرد علي استفسارات الطلاب

ويمثّل حساب red ركناً أساسياً من استراتيجية بنك الخليج الموجهة للشباب، إذ يوفر مجموعة من المزايا التي تتجاوز الخدمات البنكية التقليدية. فمن خلال دمج المكافآت والترفيه والتجارب التعليمية، يشجع الحساب على تبني السلوك المالي المسؤول بطريقة تتماشى مع أسلوب الجيل الرقمي السريع. وفي المقابل، توفر بطاقةred plus مسبقة الدفع وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستخدام تمنح الشباب خبرة مالية حقيقية ضمن إطار منظم وآمن.

وشكّل جناح بنك الخليج محوراً حيوياً لتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الرياضية والصحية، إلى التأكيد على أهمية التخطيط المالي وكيف أن القرارات المالية الذكية في سن مبكرة تدعم أهدافهم طويلة المدى.

وخلال مشاركاته المتعددة، حرص فريق البنك على تسليط الضوء على الخدمات المبتكرة التي تلبي تطلعات الشباب وتواكب أسلوب حياتهم المتسارع، إلى جانب دعم المبادرات التعليمية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة. كما جدّد البنك التزامه بدعم المبادرات الشبابية التي تُسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة واستعداداً للفرص المستقبلية.

وتُعد مشاركة بنك الخليج في هذه المبادرة جزءاً من استراتيجيته الشاملة لدعم الشباب، التي تهدف إلى بناء علاقات طويلة الأمد معهم، وفهم احتياجاتهم المتغيرة، وتوفير منتجات وخدمات تدعم تقدمهم. ومن خلال التفاعل المباشر مع الطلبة في بيئتهم التعليمية، يواصل البنك ترسيخ دوره كشريك في مسيرتهم، مقدماً لهم أدوات مالية تتماشى مع طموحاتهم وأنماط حياتهم.