“زين” تضع رفاه الإنسان في قلب رحلتها للتحوّل الرقمي والاشتمال المُجتمعي

وعد العازمي تُشارك الحضور تجربتها خلال الجلسة الحوارية

أعلنت زين الكويت عن شراكتها مع قمّة Hearth الكويت 2025 التي نظّمتها مؤسسة en.v بالتعاون مع The Wellbeing Project، واستضافتها الجامعة الأمريكية في الكويت على مدى ثلاثة أيام، لتكون أول قمّة إقليمية من نوعها في الكويت تُركّز على الرفاه الفردي والمُؤسّسي والمُجتمعي والبيئي.

وتأتي مشاركة زين في هذه القمّة امتداداً لمبادرة BE WELL، البرنامج الرائد للصحة النفسية والرفاه الذي أطلقته إدارة الاشتمال والتنوع والإنصاف في مجموعة زين من أجل إذكاء ونشر الوعي بقضايا الصحة الذهنية في بيئة العمل عبر عملياتها، وتوفير أدوات عملية ودعم مهني يساعدهم على إدارة الضغوط وحماية صحتهم النفسية وتعزيز شعورهم بالرضا الوظيفي والإنتاجية.

وأتت مبادرة BE WELL انطلاقاً من قناعة زين بأن الصحة النفسية لموظفيها تمثّل جزءاً أساسياً من “رأس مالها النفسي” وأن الاستثمار في هذا الجانب يُسهم في بناء فرق عمل أكثر توازناً ومرونة وقدرة على التكيّف مع ضغوط وتحوّلات بيئة الأعمال الحديثة.

ومن خلال المبادرة، تهدف زين إلى تطبيع الحديث حول قضايا الصحة النفسية، وتشجيع القيادات والفرق على تبنّي ممارسات الوعي الذهني والعناية بالذات، والحد من الاحتراق الوظيفي وتراجع المشاركة، بما يخلق ثقافة عمل أكثر إنسانية واستدامة، وتمتد آثارها خارج حدود المؤسسة لتلامس المجتمع ككل.

وجمعت قمّة Hearth أكثر من 200 مُشارك من صُنّاع التغيير من قطاعات المجتمع المدني، والتعليم، والأعمال، والفنون، والعمل الخيري، والمؤسسات العامة، ضمن برنامج حافل بالحوارات الملهمة، وورش العمل التفاعلية، والتجارب الفنية والثقافية والغذائية التي استكشفت دور الرفاه في بناء مجتمعات أكثر مرونةً واستدامةً.

وضمن هذا الإطار الأوسع للرفاه، تمضي زين في تعزيز استراتيجيتها للاشتمال والتنوع والإنصاف، في سياق رؤيتها WE ABLE 2030 التي تستهدف توفير بيئة عمل “شاملة ومنصفة للجميع” عبر سياسات وبرامج واضحة تضمن حماية وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، ودمج معايير الإتاحة الشاملة في التوظيف والتطوير المهني والمشتريات والمبادرات المجتمعية، بما يحوّل مفاهيم الاشتمال من شعارات عامة إلى ممارسات يومية تعزز الابتكار والاستدامة.

فريق زين والمُنظمين في صورة جماعية خلال القمّة

وضمن جدول أعمال القمّة، شاركت وعد العازمي، مسؤول الاشتمال وإمكانية الوصول في مجموعة زين، في جلسة حوارية خاصة شاركت خلالها الحضور تجربتها في العمل ضمن بيئة زين المُعزّزة للاشتمال، حيث تحدثت عن أهمية الرفاه والمرونة النفسية والدعم المؤسسي في تمكين الموظفين من ذوي الإعاقة من الإسهام بكامل إمكاناتهم، وأكّدت أن ثقافة الاستماع والاحترام والتقبّل تشكل الأساس لكل سياسات ومبادرات الاشتمال في زين.

وخلال مشاركتها في القمّة، سلّطت زين الضوء على برنامج GROW، الذي صُمم خصيصاً لتمكين الخريجين من ذوي الإعاقة عبر مسارات مهنية واضحة وخطط تطوير فردية تعزز مهاراتهم وتؤهلهم لفرص قيادية في المستقبل، ويجمع البرنامج بين التدريب العملي، والإرشاد المهني، وبناء القدرات بما ينسجم مع منظومة الكفاءات المؤسسية وأهداف العمل، ليقدم نموذجاً عملياً لبيئات العمل الشاملة القادرة على اكتشاف الطاقات الكامنة واستثمارها.

وتدعو زين الخريجين من ذوي الإعاقة إلى التسجيل في الدفعة الجديدة من برنامج GROW عبر الرابط https://zain.com/en/grow للانضمام إلى رحلة تطوير مهنية متكاملة تمنحهم فرصاً مدعومة للنمو الوظيفي، واكتساب الخبرات، والإسهام الفاعل في مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وأكّدت زين أن رعايتها لقمة Hearth الكويت ومشاركتها في جلساتها تأتي امتداداً لالتزامها بدعم المبادرات التي تضع الرفاه الإنساني في صدارة الأولويات، وتربط بين الصحة النفسية والاشتمال المجتمعي من جهة، وبين الابتكار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة من جهة أخرى، بما ينسجم مع غايتها في صنع “تواصل دائم وحياة أجمل” للجميع.

وتم تنظيم القمّة من قبل مؤسسة en.v، وهي جهة كويتية تُعنى بتطوير مبادرات التنمية المجتمعية وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، وبالشراكة مع The Wellbeing Project، المبادرة العالمية التي تُركّز على رفاه العاملين في مجالات التغيير المجتمعي.