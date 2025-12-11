رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يستقبل وزير الشؤون التجارية الخارجية الفرنسي

استقبل معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في قصر بيان اليوم وزير الشؤون التجارية الخارجية في جمهورية فرنسا الصديقة نيكولا فوريسييه والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل.

جرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية وبحث توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسفير جمهورية فرنسا لدى دولة الكويت أوليفييه غوفان.