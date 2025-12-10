دوري أبطال أوروبا: سيتي يزيد الضغوط على ألونسو وأرسنال يبتعد بالصدارة وسان جرمان يتعثر

لاعبو مانشستر سيتي سحتفلون بتسجيل هدف

ازدادت الضغوط على شابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، بعد سقوط النادي الملكي أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي 1-2 الأربعاء في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، فيما تابع أرسنال الإنكليزي الصدارة وأهدر باريس سان جرمان الفرنسي نقطتين ثمينتين.

على ملعب سانتياغو برنابيو، تلقى ريال مدريد ثالث خسارة في سلسلة من ثماني مباريات لم يذق فيها طعم الفوز سوى في مباراتين، وهي الخسارة القارية الثانية أيضا لحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (15) في دوري الأبطال.

وتفتح هذه الخسارة الباب على مصراعيه أمام الشكوك حول احتمال إقالة مدرب باير ليفركوزن الألماني السابق، بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن إمكانية اتخاذ هذا القرار في حال الخسارة أمام سيتي.

ولم يدخل فريق العاصمة الإسبانية المباراة أمام منافسه بأفضل أحواله على صعيد التشكيلة أيضا، إذ خسر جهود هدّافه الفرنسي كيليان مبابي الذي غاب عن تمارين الثلاثاء بسبب إصابة بكسر في إصبعه، لكنه حضر على مقاعد الاحتياط.

وعلى الرغم من تقدمه بهدف البرازيلي رودريغو (28)، الأول هذا الموسم، تخلّف لاحقا بهدفين من نيكو أورايلي (35) والنروجي إرلينغ هالاند (43 من ركلة جزاء) قبل نهاية الشوط الأول ولم يتمكن من العودة على الرغم من صناعته مجموعة فرص وبقاء مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي على مقاعد الاحتياط بسبب إصابة.

فكّ رودريغو التكتل الدفاعي لسيتي وسجل الهدف الأوّل له هذا الموسم بتسديدة من داخل المنطقة مستغلا عرضية الإنكليزي جود بيلينغهام (28).

ولم تستمر فرحة اصحاب الارض طويلا، إذ عادل سيتي سريعا من ركنية ارتقى لها الكرواتي يوشكو غفارديول برأسه، فتصدى لها الحارس العملاق البلجيكي تيبو كورتوا لكنها تهادت أمام أورايلي الذي تابعها في المرمى (35).

بعدها بخمس دقائق، احتسب الحكم الفرنسي كليمان توربان ركلة جزاء لصالح هالاند الذي ترجم الفرصة إلى هدف مهديا فريقه التقدم (43)، وكاد يسجل ثنائية قبل الدخول إلى غرف الملابس لكن كورتوا منعه من ذلك هذه المرة (45+1).

في الشوط الثاني سنحت أمام ريال مدريد أكثر من فرصة للتعديل، تارة عبر بيلينغهام الذي سدد الكرة برعونة بمواجهة الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (51)، ومرة ثانية من رودريغو (52)، في حين لم تكن فرص سيتي سهلة أبدا على المرمى المدريدي الذي دافع عنه كورتوا باستبسال أمام الفرنسي ريان شرقي (52) والبلجيكي جيريمي دوكو (62).

فوز سهل لأرسنال وتعادل قاتل لليفركوزن

ولم يجد أرسنال الإنكليزي صعوبة في تحقيق فوزه السادس تواليا في المسابقة والمحافظة على الصدارة، حين دكّ شباك مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف نظيفة، تناوب على تسجيلها نوني مادويكي (25 و47) والبرازيلي غابريال مارتينيلي (56).

وهكذا يكون فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا تعافى بسرعة من خسارته أمام أستون فيلا 1-2 في الدوري، قبل مواجهة من المفترض أن تكون سهلة أمام ولفرهامبتون متذيل الترتيب في سعيه إلى المحافظة على صدارة الـ”بريميرليغ” أيضا.

وأهدر باريس سان جرمان حامل اللقب نقطتين ثمينتين بتعادله السلبي مع مضيفه أتلتيك بلباو الاسباني.

وفرض باريس سان جرمان أفضليته على مجريات المباراة من البداية حتى النهاية على الرغم من الغيابات الكثيرة في صفوفه أبرزها لصاحبي الكرتين الذهبيتين لأفضل لاعب في العالم عثمان ديمبيليه وفي افريقيا الظهير المغربي أشرف حكيمي بسبب الاصابة، كما خلق العديد من الفرص حيث تناوب مهاجموه على إهدارها، فيما تألق الحارس الدولي أوناي سيمون في التصدي لبعضها، وحرمت العارضة الدولي برادلي باركولا في إحداها من هز الشباك.

وهو التعادل الاول لفريق العاصمة الفرنسية هذا الموسم مقابل اربعة انتصارات وخسارة واحدة فرفع رصيده الى 13 نقطة وتراجع الى المركز الثالث بفارق نقطتين خلف شريكه السابق في المركز الثالث بايرن ميونيخ الالماني الفائز على ضيفه سبورتينغ البرتغالي 3-1 الثلاثاء في افتتاح الجولة.

وأنقذ المدافع أليخاندو غريمالدو فريقه باير ليفركوزن الألماني من الخسارة على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد الإنكليزي بتسجيله التعادل 2-2 في الدقيقة 88.

وكان باير السبّاق بالتقدّم بهدف البرازيلي برونو غيمارايش بالخطأ في مرماه (13)، لكن أنتوني غوردون عادل النتيجة من ركلة جزاء (51) وأعطى لويس ميلي التقدم للضيوف (74) قبل التعادل القاتل.

كما تعادل بوروسيا دورتموند الألماني مع ضيفه بودو غليمت النروجي بهدفين سجلهما يوليان براندت (18 و51) لمثلهما عبر المغربي الأصل هيثم العصامي (42) وينس هاوغه (75).

وحقق يوفنتوس الإيطالي فوزه الثاني وذلك على بافوس القبرصي بهدفين من دون رد سجلهما الأميركي ويستون ماكيني (67) والكندي جوناثان ديفيد (73)، في حين سقط نابولي الإيطالي أمام بنفيكا البرتغالي بهدفين نظيفين عبر الكولومبي ريتشارد ريوس (20) ولياندرو باريرو من لوكسمبورغ (49).

وحقق أياكس الهولندي بطل أوروبا أربع مرات، فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه قره باغ الأذربيجاني 4-2، فيما تلقى فياريال الإسباني خسارة سادسة أمام كوبنهاغن الدنماركي 2-3.