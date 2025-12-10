الأرصاد الجوية: أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة وتحسن الأحوال الجوية مساء غد الخميس

مدينة الكويت

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي تأثر البلاد اليوم الأربعاء بأمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة تنشط معها الرياح لأكثر من 45 كيلو مترا في الساعة على ان يبدأ التحسن في الأحوال الجوية مساء غد الخميس.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والتوزيعات الضغطية والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد منذ صباح اليوم بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة متزامنا مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه كتلة هوائية باردة ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها سحب ركامية.

وأضاف أن هناك فرصا لأمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى متوسطة تنشط أحيانا تصل سرعتها لأكثر من 45 كيلو مترا في الساعة مع انخفاض الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب على بعض المناطق.

وذكر العلي أن ارتفاع الأمواج يكون أكثر من ست أقدام مبينا أن الطقس يبدأ بالتحسن من مساء غد الخميس حيث تقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا.