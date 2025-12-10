بنك الخليج يساهم في حماية البيئة ويشارك في حملة لتنظيف بر المطلاع

إحدى المتطوعات من سواعد الخليج تجمع المخلفات

ضمن جهوده المتواصلة لترسيخ معايير الاستدامة البيئية، وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع، شارك بنك الخليج في حملة لتنظيف بر المطلاع، وذلك بالتعاون مع فريقTrashtag، والجامعة الأمريكية في الكويت (AUK)، وبمشاركة عدد كبير من فريق سواعد الخليج التطوعي.

خلال الحملة، نجح المتطوعون الذين تجاوز عددهم 70 متطوعاً في جمع وتعبئة 96 كيساً من النفايات، مما ساهم في إعادة إحياء أحد أبرز المناطق الطبيعية في الكويت، مما يساهم في رفع مستوى الوعي العام حول الممارسات السليمة للتخلص من النفايات، وإعادة التدوير، والمحافظة على البيئة.

ويجسد فريق “سواعد الخليج” التطوعي التزام بنك الخليج بالاستدامة الاجتماعية وبناء مجتمع متماسك، حيث يشارك أعضاؤه بشكل دوري في حملات بيئية وتنظيف الشواطئ والأنشطة الخيرية ومبادرات الاستجابة للطوارئ وغيرها من الجهود المجتمعية التي تسهم في تحقيق تطلعات الكويت نحو التنمية المستدامة.

صورة جماعية للمشاركين في الحملة ومعهم فريق سواعد الخليج التطوعي

وتعكس مشاركة بنك الخليج في مبادرة تنظيف بر المطلاع التزامه المتواصل بالمحافظة على البيئة وترسيخ معايير الاستدامة البيئية في المجتمع، إذ يسعى البنك بشكل دائم إلى إطلاق وتنفيذ مبادرات تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع، وذلك انطلاقاً من استراتيجيته الشاملة لدمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في عملياته، بما يشمل دعم أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

ويؤكد البنك أن حماية البيئة ليست مجرد نشاط تطوعي، بل جزء لا يتجزأ من مسؤوليته المؤسسية والمجتمعية، وتعزيزاً لدوره الرائد في دعم الجهود الوطنية والعالمية لمواجهة التحديات البيئية، بما في ذلك التلوث والتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.

كما يحرص البنك على دمج مبادئ الاستدامة في عملياته الداخلية، بدءاً من تقليل استهلاك الموارد، مروراً بالتحول الرقمي لتقليل استخدام الورق، وصولاً إلى دعم المبادرات البيئية المجتمعية. وتعكس هذه الجهود التزام بنك الخليج بمكافحة التلوث والتخفيف من آثار تغيّر المناخ والمساهمة في حماية التنوع البيولوجي.

عملية تجميع الأكياس بعد تعبئتها

ويؤمن بنك الخليج بأن العمل الجماعي والمسؤولية البيئية هما مفتاح المستقبل المستدام، وأن مثل هذه المبادرات تُعدّ تذكيراً بأن التغيير يبدأ بخطوة، وبأن لكل فرد ومؤسسة دوراً في بناء مستقبل أنظف وأكثر توازناً بيئياً.

وفي إطار التزامه بنشر ثقافة المسؤولية البيئية، دعا بنك الخليج مرتادي المخيمات وزوار صحراء الكويت إلى الحفاظ على الطبيعة من خلال تبني سلوكيات مسؤولة، مشدداً على أهمية تقليل النفايات، وتجنب الممارسات الضارة في التخلص منها، والتأكد من جمع وإزالة جميع المواد التي يتم جلبها إلى مواقع التخييم عند المغادرة لافتا إلى أن المطلوب اتخاذ خطوات بسيطة، ولكنها مؤثرة لضمان حماية هذه المناطق الطبيعية للأجيال القادمة.

وفي ختام الحملة، قدّم بنك الخليج شكره لجميع المتطوعين المشاركين في الحملة من فريق سواعد الخليج، الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة، مؤكداً التزامه بمواصلة دوره الريادي في دعم مبادرات الاستدامة البيئية.