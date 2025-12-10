×
وزيرة الأشغال: استمرار أعمال الصيانة الشاملة للطرق في منطقة النزهة

من أعمال الصيانة
قالت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان إن الأعمال الميدانية الخاصة بمشاريع الصيانة الشاملة للطرق مستمرة وفق الخطط الموضوعة، موضحة أن فرق الإشراف تواجدت اليوم في منطقة النزهة – قطعة 3، شارع 30 لمتابعة تقدم العمل على أرض الواقع.

وأشارت الوزيرة إلى أن الموقع يشهد حالياً تنفيذ الطبقة الإسفلتية النهائية من نوع Type 3 بسمك 5 سم، بعد الانتهاء من الأعمال التمهيدية للبنية التحتية، والتي تضمنت تنظيف وفحص شبكات تصريف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، مؤكدة أن الأعمال تسير بخطى ثابتة استعداداً للمرحلة المقبلة من المشروع.

