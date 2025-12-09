“BEDE الكويت”.. تُقدّم جيلاً جديداً من المدفوعات الذكية لدعم نمو الأعمال وتمكين الشركات بمختلف الأحجام

مالك حمّود وأحمد النفيسي مع فريق BEDE الكويت

كشفت مجموعة زين عن علامتها التجارية “BEDE الكويت” (بيدي) – المعروفة سابقاً باسم – Bookeey- خلال مشاركتها في معرض NEXUS 2025، الحدث الذي جمع بين التكنولوجيا والابتكار مع ريادة الأعمال.

وذكرت زين أن علامة BEDE تمثل رؤيتها الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech)، التي كشفت عنها مؤخراً في عدة أسواق لتعزيز الشمول المالي والمساهمة في بناء منظومة رقمية متطورة في أسواق المنطقة، إذ يأتي اسم BEDE من المعنى العربي “بيدي”، حيث الهدف هو توفير الخدمات والحلول التي تتيح للجميع فرصاً متكافئة ليتمكنوا من الإنجاز والذهاب إلى أقصى حد ممكن.

وأفادت زين أن منصتها المالية الرقمية في ثوبها الجديد BEDE توفر حلولا شاملة تشمل نقاط بيع (POS) آمنة للمدفوعات داخل المتاجر، ومدفوعات QR السلسة، بالإضافة إلى روابط دفع مرنة، كما تدعم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) سهلة التكامل مع المواقع والتطبيقات لدعم طرق دفع متعددة مثل KNET وبطاقات الائتمان وApple Pay، مع لوحة تحكم تجارية غنية بالتحليلات في الوقت الفعلي لتتبع المعاملات والتقارير، مدعومة بعمليات تسوية سريعة تعزز تدفق السيولة النقدية وتسرّع من النمو وتحقيق الإيرادات.

وفي خطوة استراتيجية تعزز الشراكات الإقليمية في مجالات التكنولوجيا المالية، أعلنت BEDE الكويت عن تعاون مع PayTabs لإطلاق منصة تجارة إلكترونية باسم BEDE SHOP، مدعومة بتقنية Paymes، وهذا التعاون سيتيح لرواد الأعمال والشركات الصغيرة إنشاء متجر إلكتروني وبدء المبيعات في دقائق معدودة عبر إعداد بسيط يعتمد على خطوات قليلة.

وبينت المجموعة أن شراكة BEDE مع Paytabs وغيرها من الشراكات الاستراتيجية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها مستقبلاً لن تقتصر على تسهيل الدخول السريع إلى السوق الرقمي فحسب، بل ستفتح آفاقاً لتنويع الإيرادات وتعزيز القدرة التنافسية لدفع جهود الدولة نحو فرص وآفاق الاقتصاد الرقمي.

الجدير بالذكر أن العلامة التجارية BEDE استعرضت مجموعة متكاملة من حلول الدفع المصممة لدعم الشركات بمختلف أحجامها من الناشئة إلى المؤسسات الكبرى وذلك بهدف تسريع إطلاق أعمالها وتوسيع قنوات البيع وضمان عمليات دفع سلسة وآمنة.

الوزير عمر العمر يتفقد جناح BEDE في معرض NEXUS

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمّود “تمثل العلامة التجارية BEDE جزءاً أساسياً من رسالة زين في تعزيز الاتصال الهادف والشمول المالي للمجتمعات، وستساعد BEDE الكويت الشركات الكويتية في تحويل عملية قبول الدفع إلى ميزة تنافسية حقيقية للشركات: إطلاق سريع، تكامل بلا تعقيد، وتصميم يواكب المستقبل”.

وأضاف حمّود قائلا ” نتطلع خلال العام المقبل لإطلاق المزيد من الخدمات التي ستعزز تنافسية السوق الكويتية في مجال التكنولوجيا المالية، ودعم جهود الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، والمساهمة في ترسيخ موقعها كمركز إقليمي متكامل للابتكارات الرقمية لدعم النمو الرقمي”.

ومن ناحيته قال المدير العام لـ BEDE الكويت أحمد النفيسي “نركز في BEDE على بناء منصة دفع رقمية متكاملة تمكّن التجار ورواد الأعمال من إدارة أعمالهم بأمان ويسر، سواء عبر نقاط البيع أو القنوات الإلكترونية المتنوعة، وستوفر شراكتنا مع PayTabs وشركاء التكنولوجيا المالية الآخرين حلولاً مرنة مبتكرة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، مما يزود الشركات بأدوات عملية للنمو داخل الكويت وخارجها”.

الجدير بالذكر أن BEDE هي علامة مجموعة زين في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) ، وهي تهدف إلى جعل كل شيء في متناول اليد، وجاءت الانطلاقة الأولى لها في أسواق الشرق الأوسط في مملكة البحرين في العام 2024 كتطبيق تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يوفر خدمات تمويل سريعة عبر الهاتف بضغطات قليلة مع موافقات فورية.

وأطلقت زين علامة BEDE في السودان، لتمكين العملاء من إجراء مجموعة واسعة من المعاملات المالية مباشرة عبر هواتفهم النقالة، دون الحاجة إلى حساب مصرفي تقليدي أو بطاقة مصرفية، وهي مصممة لجميع أنواع الهواتف بما في ذلك الهواتف التقليدية، لتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع السوداني.

ويأتي إطلاق علامة BEDE الموسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن استراتيجية زين “WARD 4 – التقدم بغاية “، التي تركز على الابتكار الرقمي، الشمول المالي، وتتطلع زين أن تسهم هذه العلامة في تعزيز تطبيقات التكنولوجيا المالية، وتنويع الاقتصاد الرقمي.

لمزيد من التفاصيل، زوروا موقع BEDE.kw.