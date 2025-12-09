سفير سريلانكا لدى البلاد: نقدر دعم الهلال الأحمر الكويتي لمتضرري الفيضانات في سيريلانكا

مدير عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي مستقبلا سفير جمهورية سيرلانكا لدى البلاد اليوم بمقر الجمعية

أعرب سفير جمهورية سريلانكا لدى البلاد لاكشيثا راتناياكي عن تقدير بلاده لدور دولة الكويت ممثلة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي في الدعم الإنساني والإغاثي للمتضررين جراء كارثة الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة والإعصار مما أدى لوقوع خسائر فادحة تضررت منها أكثر من 600 ألف أسرة بالإضافة إلى الضحايا والمفقودين.

وقال السفير راتناياكي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس في مقر الجمعية إن ما حدث يعد فاجعة تركت آثارا جسيمة على حياة الكثير من المتضررين.

وشدد على ثقته بأن يكون للجهود الإنسانية الكويتية أثر كبير في التخفيف عن الأسر المنكوبة لا سيما في ظل الظروف الراهنة في بلاده.

بدوره أكد المغامس في تصريح مماثل لـ(كونا) حرص الجمعية على مواصلة دورها الإنساني ومد يد العون للمحتاجين والمنكوبين حول العالم موضحا أن هذا اللقاء تناول سبل التعاون الإنساني واستعراض الاحتياجات العاجلة التي طرأت في سيريلانكا.

وبين أن الجمعية ستقوم بدراسة المتطلبات المطروحة وفق أولويات التدخل الإغاثي مؤكدا أن (الهلال الأحمر الكويتي) تضع الحالات الإنسانية الطارئة ضمن اهتمامها تجسيدا لدور الكويت الريادي في العمل الخيري.