وزير التربية يفتتح فعالية "إكسبو منهج برؤية مستقبلية" للدراسات العملية

افتتح وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الثلاثاء فعالية (إكسبو منهج برؤية مستقبلية) في مدرسة عقبة بن نافع المتوسطة بنين – منطقة الفروانية التعليمية.

واستمع الوزير الطبطبائي خلال الفعالية إلى شرح مفصل من الطلاب والطالبات من 23 مدرسة في المرحلة المتوسطة بمنطقة الفروانية التعليمية الذين نفذوا مشاريع منهج مادتي (الديكور) و(الإلكترونيات) ضمن المنهج الجديد لوزارة التربية.

من جهته أشاد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في الوزارة حمد الحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) برعاية وافتتاح وزير التربية هذه الفعالية لدعم مواهب الطلبة ممثلة بعرض منهج الرسم الهندسي والتركيبات والإضاءة.

وثمن الحمد جهود القائمين على (إكسبو منهج برؤية مستقبلية) في وزارة التربية التي تقوم رؤيتها على إعداد جيل واع ومتمكن علميا وقيميا وقادر على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

يذكر أن وزارة التربية كانت قد حدثت المناهج التعليمية من مرحلة الروضة وحتى الصف التاسع للعام الدراسي 2025 – 2026 بما يواكب التطورات العلمية الراهنة في العالم.