بنك الخليج يكشف عن سيارته المشاركة في كأس GR Yaris الكويت

فيصل العدساني مع قائد سيارة بنك الخليج في السابق هشام الجري

ضمن مساعيه المتواصلة لدعم الرياضة في الكويت ومنها الرياضات الشبابية ورياضة المحركات، أعلن بنك الخليج مشاركته كراعٍ رسمي في الموسم الثالث لكأس GR Yarisالكويت، الذي تنظمه مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده.

وكشف بنك الخليج عن سيارته المشاركة في النسخة الثالثة من كأس GR Yaris الكويت، والتي يقودها المتسابق هشام الجري، وذلك خلال حفل إطلاق البطولة، بحضور لفيف من قيادات ومسؤولي الجهات المنظمة والراعية، وفي مقدمتهم نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج السيد/ فيصل العدساني، ومدير عام الخدمات المصرفية الدولية السيد/ فيصل الغربللي، ورئيس التسويق السيدة/ نجلاء العيسي.

ويشهد الموسم الجديد من سباق كأس GR Yarisالكويت، الذي ينطلق نهاية الأسبوع الجاري على 5 جولات تنتهي في مارس المقبل، تطويراً كبيراً على مستوى الأداء وتنسيق السباقات، إضافة إلى مشاركة مجموعة من أبرز السائقين في الكويت.

ويأتي انضمام بنك الخليج إلى قائمة الرعاة الرسميين للسباق ليعكس التزامه الدائم بدعم المبادرات والفعاليات الرياضية الرائدة، الهادفة إلى تعزيز روح المنافسة والابتكار وتشجيع المواهب الشبابية الكويتية على إبراز قدراتها في واحدة من أكثر البطولات تطوراً في الكويت والمنطقة.

صورة جماعية لفريق بنك الخليج مع المتسابق هشام الجري ويبدو في الصورة فيصل العدساني وفيصل الغربللي ونجلاء العيسى

كما يؤكد البنك أهمية تعزيز مفهوم القيادة الآمنة والمسؤولة، مشدداً على أن سباقات رياضة المحركات تمثل بيئة منظمة للتحكم بشغف السرعة ضمن إطار احترافي ومنضبط. كما يدعم الفعاليات الرياضية المحلية الكبرى، التي تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم البدنية والذهنية.

ويؤمن البنك بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن، وأن الرياضة تعد إحدى أهم المنصات التي تصنع جيلاً مبدعاً قادراً على المنافسة وتحقيق الإنجازات، إذ يولي البنك اهتماماً خاصاً بالمبادرات الرياضية التي تجمع بين الشغف والانضباط والعمل الجماعي. تجدر الإشارة إلى ماراثون بنك الخليج الذي ينضم سنوياً ويعد الأول والوحيد في الكويت المصنف عالمياً.

كما يحرص البنك على بناء شراكات مستدامة مع مؤسسات رياضية وتعليمية في الكويت، بهدف توفير بيئة متكاملة تساعد الشباب على التطور وتحقيق إمكاناتهم في مختلف المجالات. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية البنك لتعزيز الثقافة الرياضية، وتحفيز الجيل الجديد على خوض التحديات والمنافسات بثقة.

ومن خلال مبادراته المستمرة، يؤكد بنك الخليج مكانته كمؤسسة مالية رائدة لا تقتصر أدوارها على الجانب المصرفي، بل تمتد إلى دعم المجتمع وتمكين الشباب من خلال دوره الرائد في ترسيخ مبادرات الاستدامة الاجتماعية، ليظل لاعباً أساسياً في تعزيز الحركة الرياضية وغرس قيم المثابرة والطموح في نفوس الجيل القادم.