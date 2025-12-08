سفير اليابان: نحرص على تعليم اللغة اليابانية وتعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي وتبادل الخبرات مع الكويت

الإعلان عن الفائزين في دورة مسابقة الخطابة اليابانية بجامعة الكويت

أكد سفير اليابان لدى البلاد كينيتشيرو موكاي اليوم الإثنين الحرص على تعليم اللغة اليابانية وتوفير السبل لمن يرغب بدراستها مشيرا الى التزام بلاده بدعم متعلمي اللغة اليابانية وتعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي وتبادل الخبرات مع دولة الكويت.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال استضافة سفارة اليابان الدورة الـ18 لمسابقة الخطابة باللغة اليابانية في جامعة الكويت احتفاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها بين البلدين الصديقين.

وأضاف السفير موكاي أن تعلم اللغة اليابانية يفتح “عالما جديدا للكويتيين ويتيح لهم فهم روح اليابان وثقافتها وتراثها” قائلا إن للفعاليات الثقافية دورا رئيسيا في تعزيز التفاهم المتبادل وتقوية الروابط بين الشعوب.

وذكر أن اليابان تسعى لتوسيع مجالات التبادل الثقافي مع الكويت لتشمل الرياضة تزامنا مع استضافتها دورة الألعاب الآسيوية العام المقبل.

وحث الشباب الكويتي على دراسة اللغة اليابانية واستكشاف الفرص الأكاديمية في اليابان لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والهندسة.

وفي كلمته الافتتاحية أكد السفير موكاي أن اللغة تشكل جسرا يربط بين الشعوب مشيرا إلى تجربته الشخصية في تعلم العربية الفصحى واللهجة الكويتية لأن “فهم اللغة يعمق الفهم الثقافي ويقوي الروابط الإنسانية”.

وشدد على أن “هذه المسابقة ليست مجرد اختبار للمهارات اللغوية بل فرصة لإظهار الشغف وبناء جسر للتبادل الثقافي بين اليابان والكويت”.

يذكر أنه تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الكويت والجمعية اليابانية في الكويت حيث ألقى ستة مشاركين خطابات باللغة اليابانية عكسوا من خلالها شغفهم باللغة والقيم الثقافية التي تمثلها.

وتضمنت الفعالية عرضا قدمه البروفيسور أوكي يوتارو من مشروع الشبكة العالمية للدراسة في اليابان (J-MENA) حول الفرص الأكاديمية في بلاده اضافة إلى عرض حي لرياضة الكيندو من نادي الكويت للكندو والإيادو بما يبرز التراث القتالي الياباني والانضباط وأهمية تناغم العقل والجسم.