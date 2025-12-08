معهد دسمان للسُكّري وزين الكويت يُوقّعان مُذكّرة تفاهم

د. فيصل الرفاعي ونواف الغربللي بعد توقيع المُذكّرة

أبرم معهد دسمان للسُكّري أحد مراكز مؤسّسة الكويت للتقدّم العلمي مُذكّرة تفاهم مع زين الكويت بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والعلوم والتكنولوجيا المرتبطة بمرض السكري، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الحياة والحد من المخاطر الصحية عبر حلول رقمية مُتقدّمة.

وقّع المُذكّرة مدير عام معهد دسمان للسُكّري بالتكليف د. فيصل حامد الرفاعي والرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي، حيث أكد الجانبان أن هذه الشراكة تأتي لدعم الابتكار في الرعاية الصحية من خلال إطلاق مبادرات بحثية وتكنولوجية تعتمد على البيانات والتحليلات العلمية، وبالتعاون مع شركاء عالميين مثل هواوي وجامعة هارفارد.

وقد أفاد د. الرفاعي أن مُذكّرة التعاون هذه تتضمن تنفيذ مشروع تجريبي لتطوير حلول رقمية لمرضى السُكّري من خلال توفير أجهزة ذكية من هواوي لقياس المؤشّرات الحيوية لمرضى السُكّري ودعم الرعاية الوقائية، وتطوير منصّة رقمية صحية آمنة لإدارة وتحليل البيانات بإشراف كامل من معهد دسمان للسكري وبأعلى معايير الخصوصية، بالاضافة لتعزيز البحث العلمي المشترك بين معهد دسمان للسكري، جامعة الكويت، وإحدى مختبرات جامعة هارفارد، بدعم تكنولوجي من زين.

الرفاعي والغربللي مع مسؤولي الجهتين والشركاء

ومن جانبه، قال نواف الغربللي: “تعكس شراكتنا مع “دسمان” إيماننا بأن التعاون الهادف قادر على تحويل التكنولوجيا إلى أثر ملموس في حياة الناس، فمن خلال الجمع بين القدرات الرقمية لزين والخبرة الرائدة التي يتمتع بها “دسمان” في مجال التميّز الصحي، نطمح إلى دعم أنماط حياة أكثر صحة، وتعزيز الوعي الوقائي، والمساهمة في تمكين تجارب صحية أكثر ذكاءً وترابطاً في مجتمعنا، وتأتي هذه المبادرة امتداداً لغايتنا في بناء “اتصال دائم، حياة أجمل”، وترجمةً لالتزامنا بدعم الأولويات الوطنية للتنمية في الكويت من خلال توظيف ابتكارات التكنولوجيا.”

ويجدر بالاشارة إلى أن هذه الشراكة تعزز الدور الريادي لمعهد دسمان للسكري في مجال الأبحاث الصحية، وجهود زين في دعم الابتكار والتكنولوجيا بما يخدم المجتمع ويعزز جودة الحياة في دولة الكويت.

وتنسجم هذه المبادرة مع جهود زين الأوسع لتسريع التحول الرقمي القائم على الغاية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية ورفاه المجتمع، ومن خلال حلول الاتصال المتقدمة والمنصات الرقمية الآمنة والخدمات القابلة للتوسع، تعمل زين على تمكين نماذج خدمة أكثر ذكاءً، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الجهات والأفراد بأدوات رقمية تسهم في ترسيخ أنماط حياة أكثر صحة ومعرفة.

وتواصل زين توسيع منظومة شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الوطنية الرائدة لتقديم ابتكارات تستجيب لاحتياجات المجتمع المختلفة، ومن خلال الاستفادة من قدرات شبكات الجيل الجديد والحلول القائمة على البيانات ومحفظتها المتنامية من الخدمات الرقمية وخدمات قطاع الأعمال، تؤكد زين التزامها بدعم رحلة التحول الرقمي وترسيخ دورها كشريك موثوق لمبادرات مستدامة وعالية الأثر تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع والاقتصاد على حد سواء.