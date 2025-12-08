سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس السوري بذكرى يوم التحرير لبلاده

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومؤكدا سموه حفظه الله التطلع الدائم والمشترك لتعزيزها إلى آفاق أرحب وأشمل في مختلف المجالات.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والنماء.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.