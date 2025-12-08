الصحة: المختبر الوطني لشلل الأطفال يحصل على 100% في أول اختبار كفاءة للعينات البيئية

المختبر الوطني لشلل الأطفال يحصل على 100% في أول اختبار كفاءة للعينات البيئية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تحقيق المختبر الوطني لشلل الأطفال إنجازا نوعيا بحصوله على نسبة 100 في المئة بأول اختبار كفاءة للعينات البيئية بمنظمة الصحة العالمية.

وقال مدير إدارة الصحة العامة بالوزارة الدكتور حميد غلوم في بيان صحفي إن الاختبار يأتي ضمن برنامج المسح البيئي لمتابعة خلو دولة الكويت من فيروس شلل الأطفال مضيفا أن ذلك يؤكد التزام البلاد بتعزيز منظومة الصحة العامة وتطبيق أحدث آليات الرصد الوبائي.

وأضاف غلوم “أن الكويت تعد من أوائل دول المنطقة التي فعلت هذا البرنامج مما عزز قدرها على الرصد وضمان الاستجابة السريعة بما يتوافق مع أحدث التوصيات العالمية”.

من جهتها قالت رئيسة مختبرات الصحة العامة الدكتورة سارة القبندي إن تحقيق هذه النسبة في أول اختبار من نوعه يؤكد على جاهزية المختبرات وقدرتها على دعم البرامج الوقائية التي تضع البلاد في موقع ريادي إقليميا على صعيد الرقابة الوبائية.

وأضافت القبندي أن هذا الإنجاز يؤكد أيضا الدقة العالية وجودة العمل المخبري الذي أنجز بفضل الاستثمار المستمر في تدريب وتأهيل الكوادر الفنية مشيدة بجهود فريق المختبر الوطني.