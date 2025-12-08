بنك الخليج يحصد جائزة "الأكثر ابتكاراً في الخدمات المصرفية الإلكترونية في الكويت 2025"

حصد بنك الخليج جائزة ” الأكثر ابتكاراً في الخدمات المصرفية الإلكترونية في الكويت 2025″ من مجلة الأعمال الدولي (International Business Magazine) ، وذلك تقديراً لتميّزه في تطوير منظومة الخدمات المصرفية الرقمية وتقديم تجارب مبتكرة تلائم احتياجات العملاء وتواكب توقعاتهم المتغيرة في السوق الكويتي.

وجاء هذا التكريم خلال حفل توزيع جوائز International Business Magazine Awards 2025 الذي أقيم في دبي، وهو حدث سنوي مرموق يحتفي بأفضل الشركات والمؤسسات في مجالات متعددة، أبرزها التمويل والتكنولوجيا. كما يهدف الحفل إلى تكريم القادة الذين يحققون تميزاً في الابتكار والاستراتيجيات والأداء، مع التركيز على إبراز النجاحات التجارية على المستوى العالمي.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة الريادية لبنك الخليج في مجال التحول الرقمي، وقدرته على تقديم حلول مصرفية تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، وذلك عبر تنفيذ استراتيجيته الرقمية الطموحة التي تركز على تحسين تجربة العملاء ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.

تماشياً مع أهداف التحوّل الرقمي، حافظ بنك الخليج على تركيز واضح نحو توسيع قدراته الرقمية وتعزيز رحلة العميل عبر جميع القنوات. ويُعدّ عنصراً أساسياً في هذا التقدّم التحديث الشامل لتطبيق بنك الخليج، الذي أصبح واحدًا من أكثر التطبيقات المالية موثوقيةً والأعلى تقييماً في الكويت.

كما أطلق البنك برنامج “نقاط الخليج” بحلته الجديدة، ليكون البرنامج الأكثر مكافأة في الكويت، حيث يوفر مجموعة واسعة من خيارات استبدال النقاط، سواء عبر الاسترداد النقدي، أو إهداء النقاط، أو من خلال المتجر الإلكتروني-الأول من نوعه مصرفياً في الكويت-الذي يتيح استبدال النقاط بتشكيلة كبيرة من المنتجات والخدمات.

وتنضم هذه الجائزة الجديدة إلى مجموعة متنامية من الجوائز الإقليمية والدولية التي حصل عليها بنك الخليج هذا العام في مجالات تشمل الابتكار الرقمي، وتميز إدارة الثروات، وتمكين الشباب، والمسؤولية الاجتماعية للشركات. وتعزز هذه الإنجازات مجتمعةً مكانة البنك كواحد من أكثر المؤسسات المالية تطلعاً للمستقبل في المنطقة، وحرصاً على تقديم قيمة مؤثرة عبر حلول قائمة على التكنولوجيا ومبادرات مجتمعية فعالة.

وبينما يواصل بنك الخليج مسيرته الابتكارية، يبقى تركيزه منصبّاً على تصميم حلول مالية مرنة وسريعة وقابلة للتكيف مع متطلبات المستقبل. ولا يقتصر هذا التكريم على الاحتفاء بتقدم البنك الرقمي حتى الآن، بل يشكل أيضاً دافعاً للاستمرار في الاستثمار في التقنيات الرائدة التي ستشكّل ملامح المرحلة المقبلة من العمل المصرفي في الكويت وخارجها.