البنك التجاري الكويتي: تنظيم عرض سينمائي حصري لعملاء Tijari Junior

لحظات ممتعة قضاها الاطفال في السينما مع البنك التجاري

ضمن جهوده المستمرة لتعزيز تجربة عملائه الصغار، نظم البنك التجاري الكويتي عرضاً سينمائياً خاصاً ومميزاً لعملاء باقة Tijari Junior المخصصة للأطفال بالتعاون مع فوكس سينما، وذلك في مجمع الأفنيوز.

وقد استمتع الأطفال وعائلاتهم بمشاهدة الفيلم الكرتوني الجديد ”Zootropolis 2”في أجواء ترفيهية مبهجة تخللتها تجربة سينمائية متكاملة شملت العرض المجاني، إلى جانب توزيع المأكولات والمشروبات على الأطفال، مما أضفى طابعاً من الفرح والتفاعل الإيجابي بين الحضور.

وتزامن هذا الحدث مع إطلاق باقة Tijari Junior الخاصة بالأطفال للفترة العمرية من الولادة وحتى سن 15 عاماً، حيث شهدت الباقة مجموعة من التغييرات الجوهرية التي شملت تجديد الهوية البصرية بالكامل، وتصميم بطاقة جديدة بشكل مميز وجذاب يلائم فئة الأطفال، إلى جانب إضافة عروض خاصة ومزايا حصرية لعملائنا ضمن هذه الباقة، وذلك في إطار حرص البنك على تطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الأجيال الناشئة وتعزز تفاعلهم مع الخدمات المصرفية منذ سن مبكر.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على تعزيز علاقاته مع عملائه الصغار وأسرهم من خلال تقديم فعاليات مبتكرة تضيف قيمة وتسهم في بناء تجربة مصرفية مميزة لعملاء Tijari Junior، حيث يواصل البنك التفاعل مع عملائه من مختلف الفئات عبر أنشطة متنوعة تسهم في توثيق العلاقة وتعزيز الولاء.

كما يحرص البنك التجاري على ترسيخ مفاهيم التوعية المالية المبكرة لدى الأطفال من خلال فعاليات ترفيهية وتفاعلية تشجعهم على التعامل المصرفي بأسلوب بسيط وممتع، بما يسهم في بناء جيل واعٍ مصرفياً وقادر على اتخاذ القرارات المالية السليمة في المستقبل.