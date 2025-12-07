جمعية السدو الكويتية تفتتح معرض “تعابير السدو المعاصرة” ضمن مهرجان ليالي المحرق

الرئيس الفخري لجمعية السدو ورئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال جولة داخل المعرض

افتتحت جمعية السدو الحرفية الكويتية معرض (تعابير السدو المعاصرة) في (مسار اللؤلؤ – حنين ريحان) وذلك ضمن فعاليات مهرجان (ليالي المحرق).

وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخة بيبي دعيج الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد حرص الجمعية على عرض الأعمال الكويتية في المعارض الخارجية.

وأعربت عن اعتزازها بمشاركة دولة الكويت في المهرجان مبينة أن دولة الكويت هي أول دولة تشارك في مهرجان (ليالي المحرق) في خطوة تعكس عمق التعاون الثقافي بين البلدين.

وأشادت الصباح بمهرجان (ليالي المحرق) وما يقدمه من صورة مشرفة للتراث البحريني الأصيل واهتمامه الكبير بتخليد الموروث الثقافي وتعزيزه لدى الأجيال المقبلة معربة عن شكرها وتقديرها لهيئة البحرين للثقافة والآثار على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم والدعم لإنجاح هذه المشاركة.

ولفتت إلى ان المعرض يقدم مجموعة من الأعمال الفنية والحرفية المستوحاة من نقوش السدو التقليدية والمنفذة بأساليب معاصرة تعكس روح الابتكار مع الحفاظ على أصالة هذا الفن العريق في آن واحد.

ويضم المعرض أعمالا مشتركة بين مصممين من الكويت والبحرين ليبرز جمالها الرؤية الفنية الواحدة والتاريخ الثقافي العريق الذي يجمع بين البلدين الشقيقين.

وحضر الافتتاح رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد ال خليفة إلى جانب الراعي والرئيس الفخري لجمعية السدو الشيخة ألطاف سالم العلي الصباح ورئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخة بيبي دعيج الصباح والقائم بالأعمال بسفارة دولة الكويت في البحرين المستشار يوسف البنوان والسفير البحريني في دولة الكويت صلاح المالكي وسفير قطر لدى البحرين ناصر النصر وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية والمهتمين بالشأن التراثي.

ويأتي هذا المعرض امتدادا لجهود جمعية السدو الحرفية في إبراز جماليات الحرف التقليدية الكويتية وتقديمها بأسلوب يواكب تطلعات العصر ويعزز حضور التراث في المشهد الفني المعاصر.

ويستمر المعرض الذي افتتح مساء امس السبت في استقبال الزوار حتى ال30 من ديسمبر 2025 مانحا الجمهور تجربة ثقافية رائدة تستكشف فنون السدو بروح جديدة تجمع بين الأصالة والتجديد.