وزير التربية: فوز المعلمة والطالبة في جائزة “حمدان بن راشد للأداء التعليمي” يعد نموذجا يحتذى

وزير التربية يستقبل الفائزتين بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميّز في دورة 2025

أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أن فوز معلمة علم النفس هدى المطيري بفئة (المعلم المتميز) والطالبة حصة الكعاك في فئة (الطالب المتميز) بجائزة (حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز) يمثل نموذجا يحتذى في الإبداع والالتزام والتفوق ويجسد جهود الميدان التربوي في دعم المواهب وبناء القدرات.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة عقب استقبال الوزير الطبطبائي للفائزتين بالجائزة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورة 2025 عن فئتي المعلم المتميز والطالب المتميز.

وأعرب الوزير عن بالغ اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس تميز المنظومة التعليمية في دولة الكويت وقدرتها على المنافسة الإقليمية وتحقيق المراكز المتقدمة مهنئا الفائزتين وأسرتيهما ومدرستيهما بهذا الانجاز.

وأشاد بدور الكوادر التعليمية والإدارية التي أسهمت في رعاية الموهبة ودعم مشاركات الكويت في المسابقات التربوية الخليجية مؤكدا استمرار الوزارة في تعزيز بيئة التميز وتشجيع المبادرات التي ترتقي بجودة التعليم.

وثمن الطبطبائي جهود لجنة التحكيم المحلية والمنسق العام للجائزة على ما قدموه من عمل مهني دقيق أسهم في إبراز الكفاءات الوطنية وتمكينها من تمثيل الكويت بالشكل المشرف. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه جرى الاستقبال بحضور أعضاء لجنة التحكيم المحلية للجائزة إضافة إلى وكيل وزارة التربية بالتكليف محمد الخالدي والوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد والمنسق العام للجائزة في الكويت.

من جانبه قال مدير الشؤون التعليمية في منطقة حولي التعليمية ومنسق عام الجائزة محمد العتيبي إن استقبال وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي للطلبة المتميزين على مستوى وزارة التربية يعد حافزا ودافعا لهم لبذل المزيد من الجهد وتقديم الأفضل مضيفا أن الوزير كذلك استقبل لجنة تحكيم جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم التي قامت بمطابقة معايير الجائزة مع الملفات المشاركة.

بدورها أعربت الطالبة الفائزة بالجائزة حصة الكعاك عن شكرها لوزير التربية على رعايته الكريمة ودعمه الدائم للطلبة المميزين موضحة أن مشاركتها في الجائزة كانت ضمن ثلاثة محاور هي (محور التميز ومحور الإسهامات المجتمعية ومحور الخطط المستقبلية).

يذكر أن جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تأسست في 1998 التي تهدف إلى دعم جودة التعليم ورعاية المواهب والابتكار.