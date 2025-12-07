الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا بنسبة 2.39% في أغسطس الماضي على أساس سنوي

مدينة الكويت

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء اليوم الأحد ارتفاعا في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 39ر2 في المئة بنهاية شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيانات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “معدل التضخم في الكويت ارتفع في أغسطس الماضي بنسبة 07ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر يوليو الماضي”.

وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسة المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لا سيما المواد الغذائية والصحة والملبوسات والتعليم باستثناء النقل.

وأضافت أن “الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في اغسطس الماضي بنسبة 02ر6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2024 وارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة 07ر0 في المئة.

وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 11ر3 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 98ر0 في المئة وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 08ر3 في المئة.

وأوضحت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 77ر2 في المئة في وقت شهدت أسعار مجموعة النقل انخفاضا بنسبة 75ر1 في المئة في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2024.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 48ر0 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 61ر1 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 71ر0 في المئة.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في أغسطس الماضي بنسبة 86ر1 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 32ر4 في المئة.

ولفتت إلى أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 53ر1 في المئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي وبنسبة 07ر0 في المئة على أساس شهري.