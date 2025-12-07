القوة البحرية الكويتية تنفذ رماية بالذخيرة الحية ضمن تمرين “اتحاد 25” بين 9 و11 الجاري

خريطة توضيحية لموقع ميدان الرماية البحري

أعلن الجيش الكويتي أن القوة البحرية ستنفذ رماية بالذخيرة الحية ضمن فعاليات تمرين (اتحاد 25) بمشاركة القوة الجوية والإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية في الفترة بين 9 و11 ديسمبر الجاري من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي في بيان صحفي إن عملية التنفيذ ستكون في ميدان الرماية البحري المشار إليه بمسافة 5ر16 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا إلى جزيرة (قاروه) وبمسافة 6 أميال بحرية شرق (رأس الزور) امتدادا إلى جزيرة (أم المرادم).

ودعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا على سلامتهم.