وزيرة الأشغال: فرقنا تواصل أعمال صيانة الطرق في منطقة سعد العبدالله

من أعمال الصيانة

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان أن فرق الوزارة تواصل أعمالها في منطقة سعد العبدالله ويجري حاليا تنفيذ الطبقة السطحية ضمن مشاريع صيانة الطرق هناك.

وقالت المشعان في بيان صحفي للوزارة اليوم الأحد إن الأعمال في القطعة 10 – شارع 58 في منطقة سعد العبدالله تشمل فرش طبقة أسفلتية من فئة Type 3 وفق المواصفات المعتمدة.

وذكرت أن التقارير الفنية التي رفعها مشرف المشروع مبارك العازمي تثبت التزام الفرق الميدانية بالجداول الزمنية وخطط التنفيذ.

وأشارت إلى أن المتابعة المباشرة لهذه المشاريع تأتي ضمن نهج وزارة الأشغال لتحسين جودة الطرق وتعزيز البنية التحتية في المناطق السكنية.