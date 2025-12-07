جاهز- من جديد الراعي الذهبي للنسخة الحادية عشر لماراثون بنك الخليج 642

اختتم تطبيق جاهز، المنصة الرائدة التي أصبحت بمثابة أسلوب حياة لعملائها من خلال ربطهم بمطاعمهم المفضلة عبر الطلبات الإلكترونية مشاركته كراعٍ ذهبي للماراثون الحادي عشر لبنك الخليج بنجاح كبير، وهو الحدث الذي نظمه بنك الخليج بالتعاون مع شركة سوفكس لتنظيم الفعاليات الرياضية. وتعد هذه الرعاية دليلاً على التزام جاهز بدعم ثقافة الرفاهية وتعزيز أسلوب الحياة الصحي بين موظفيه والمجتمع بشكل عام.

ويُعد ماراثون بنك الخليج 642 المعترف به من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى ورابطة الماراثونات العالمية، أحد أكبر الفعاليات الرياضية المجتمعية في الكويت، حيث جمع آلاف العدائين من مختلف الأعمار والجنسيات في قلب العاصمة. وتمثل هذه المشاركة العام الثالث على التوالي الذي يشارك فيه جاهز كراع ذهبي للماراثون، وهو التزام يعكس نهج الشركة المسؤول في التواصل مع المجتمع الكويتي ويتماشى مع القيم المحددة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة.

ضمن مشاركته كراعٍ ذهبي، قدّم جاهز فعالية حماسية لتعزيز اللياقة البدنية، شجّعت الزوار على خوض تحديات بسيطة تعزز الحركة وتلهمهم لاعتماد عادات صحية يومية. وقد شهد جناح جاهز إقبالاً كبيراً طوال اليوم وأسهم في زيادة ملحوظة في عدد المشاركين الذين قاموا بتحميل التطبيق.

ولمزيد من التفاعل، قدم جاهز جوائز قيّمة للمشاركين، شملت آيفون 17 برو ماكس، وساعة أبل الذكية، وعدة قسائم بقيمة 100 دينار كويتي، تم الإعلان عنها على المنصة احتفالاً بروح المشاركة والانتماء المجتمعي.

كما شارك عدد من موظفي جاهز في دعم وتنظيم أنشطة الماراثون، تجسيداً لإيمان الشركة بأن القيادة الحقيقية تبدأ بالفعل، وأن تعزيز الصحة يبدأ من داخل المؤسسة نفسها.

وفي تعليقه على مشاركة الشركة، قال سالم الصانع مدير النمو في جاهز:

“يُعد ماراثون بنك الخليج 642 من أهم الفعاليات الرياضية والاجتماعية في الكويت، ويتوافق تماماً مع رؤية جاهز في تشجيع المواطنين والمقيمين على تبنّي نمط حياة صحي وجعل الرياضة نشاطاً أساسياً في حياتهم اليومية. هذا المشروع قريب جداً من قلوبنا، ونحن فخورون بالأثر الإيجابي الذي تحقق من خلال تعاوننا المستمر مع بنك الخليج وشركة سوفكس”

وأضاف الصانع: ” التواصل مع المجتمع الكويتي ودعم الفعاليات التي تجمع الناس معاً أمر مهم جداً بالنسبة لنا. نشكر القائمين على التنظيم، والمتطوعين، وكل من ساهم في نجاح هذا الحدث، ونفخر برؤية هذا الماراثون يلهم الصحة والوعي وروح المجتمع في كل أنحاء الكويت. “

وشهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 10,000 عدّاء من أكثر من 100 جنسية، من بينهم ما يقارب من 5,000 من المقيمين غير الكويتيين، إضافة إلى 800 مشارك دولي قدموا إلى الكويت خصيصاً للمشاركة في الماراثون. واستناداً إلى هذا الإقبال الكبير والتفاعل المتنوع، يؤكد جاهز مواصلته تنفيذ مبادرات مماثلة خلال العام المقبل، دعماً للرياضة والصحة والفعاليات المجتمعية التي تعزز نمط حياة نشط وصحي في الكويت.