بنك برقان يختتم رعايته الاستراتيجية لـ NEXUS 2025 مقدّماً أول Investathon من نوعه في الكويت ومرسخاً دعمه للجيل القادم من المبتكرين

وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر خلال زيارته لجناح البنك

اختتم بنك برقان مشاركته ورعايته الاستراتيجية لمعرض ومؤتمر NEXUS 2025، الحدث الرائد في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال بالكويت، والذي أقيم برعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر. وتمثّل هذه النسخة من الحدث خطوة نوعية كبيرة، ليس فقط للفعالية نفسها، بل للمشاركة الفاعلة لبنك برقان، حيث جذبت الآلاف من الزوار وساهمت في تسريع منظومة الابتكار في البلاد.

وكجزء من التزامه المستمر بتمكين رواد الأعمال ودعم مستقبل رقمي متطور للكويت، أطلق بنك برقان خلال نسخة هذا العام منNEXUS أول Investathon من نوعه في الكويت، وهو تحدٍ استثماري تفاعلي صُمم لتعزيز الثقافة المالية، وتطوير مهارات التخطيط الاستراتيجي، وزيادة جاهزية الشباب ورواد الأعمال الطموحين للاستثمار.

وضع معايير جديدة بتدشين أول Investathon من نوعه في الكويت

ومن خلال أول Investathon من نوعه في الكويت، دعا بنك برقان المشاركين إلى خوض تجربة بيئة استثمارية واقعية، والمنافسة بشكل فردي أو ضمن فرق، واختبار مهاراتهم في إدارة المحافظ الاستثمارية عبر محاكاة تفاعلية ممتعة. ومن خلال مواجهة تحديات السوق الحقيقية والسيناريوهات الحية، تم تحفيز المشاركين على تنمية محافظهم الاستثمارية والحفاظ على استدامتها.

وتنافس المشاركون على ثلاثة جوائز نقدية، حيث فاز المركز الأول بمبلغ 1,000 دينار كويتي وكانت من نصيب ناصر الرضوان، والمركز الثاني بمبلغ 750 ديناراً وتوّج بها علي منوه، والمركز الثالث بـ 500 دينار وفاز به آدارش سرِدار.

صورة جماعية للمشاركين في الـInvestathon

وتعكس هذه المبادرة التزام بنك برقان الراسخ بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ولا سيما تركيزه على تمكين المجتمع وتطوير قدرات الشباب وذلك في إطار دعمه المستمر لرؤية الكويت 2035.

وقال السيد/ برّاك جاسم المطر، مدير عام – نُظُم المعلومات في بنك برقان، وأحد أعضاء لجنة التحكيم الرسمية لتحديNexus Startup : “ستظل الابتكارات وريادة الأعمال محركات اقتصاد الكويت في المستقبل. ودورنا في بنك برقان لا يقتصر على دعم هذه المبادرات فحسب، بل يتعداه ليشمل المساهمة الفعلية في تطويرها. ومن خلال مبادرات مثل Investathon ومشاركتنا في Nexus، نهدف إلى تمكين المبتكرين الطموحين بالمعرفة والأدوات والمنصات التي يحتاجونها للنجاح والتألق”.

وأضاف المطر: “وُلدت فكرة الـ Investathon خلال النسخة الأخيرة من برنامج رؤية لتطوير الكفاءات في بنك برقان، حيث اقترح زملاؤنا إطلاق مبادرة تمكّن المجتمع من توسيع آفاقه الاستثمارية من خلال التعلّم والابتكار، عبر نموذج تفاعلي يعتمد على المنافسة. ويعكس تقديمه اليوم في NEXUS تجسيداً حقيقياً لتلك المبادرة”. وأضاف: “تسهم هذه المنافسة أيضاً في دعم التزام بنك برقان بتعزيز الوعي المالي وتشجيع اتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة، لتحويل التجربة إلى رحلة تعلّم عملية تبني مهارات حقيقية ومستمرة”.

وخلال فعاليات الحدث، واصل بنك برقان دعمه المستمر لحملة “لنكن على دراية”. وإلى جانب مساعدة المشاركين والجمهور على فهم المفاهيم الأساسية للاستثمار، قام البنك بتوزيع مواد توعوية مهمة ومشاركة رسائل إرشادية مع الزوار، مما يعزز دور بنك برقان في تمكين المجتمع بالمعرفة المالية العملية.

ومن جانبها، قالت السيدة/ دانة فيصل الجاسم، مدير عام – إدارة الاتصالات المؤسسية: “إن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت يُعد ركناً أساسياً من مسؤوليتنا الاجتماعية والتزامنا بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)” مضيفة: يلعب رواد الأعمال والشركات الناشئة دوراً محورياً في دفع النمو المتقدم لاقتصادنا، وتشكل فعالية Nexus منصة مهمة تتيح لهم الابتكار والتواصل وتبادل الخبرات. ومشاركتنا من خلال الـInvestathon، إلى جانب دعمنا لتحدي الشركات الناشئة، تعكس التزام بنك برقان بتمكين الجيل القادم بالمعرفة والموارد والفرص التي تعزز منظومة الابتكار في الكويت.”

برّاك جاسم المطر، مدير عام – نُظُم المعلومات في بنك برقان مع باقي لجنة التحكيم متوجين المشروع الفائز بتحدي Nexus Startup

دعم رواد الأعمال الكويتيين

شهد تحدي Nexus Startup هذا العام تسجيل 175 شركة ناشئة، ليتم اختيار 20 فريقاً متميّزاً للتأهل إلى المرحلة النهائية. وقبل انطلاق المنافسة، خضع المتأهلون لبرنامج تدريبي مكثف استمر خمسة أيام، صُمم لتعزيز جاهزيتهم، وصقل نماذج أعمالهم، وتقوية استراتيجيات عرض مشاريعهم، تمهيداً لتقديم عروضهم الحية على المسرح الرئيسي في الأرينا. وقد أُعلن عن فوز مشروع Restore، الخاص ببرنامج الذكاء الاصطناعي في مجال طب الأسنان، بالتحدي.

وخلال جلسات العرض، شارك السيد/ برّاك جاسم المطر في لجنة التحكيم لتقييم أفكار المتأهلين، وتقنياتهم، وإمكانات توسّع مشاريعهم، مؤكداً بذلك دور بنك برقان كراعٍ أساسي للموهوبين الناشئين ودعم ريادة الأعمال الرقمية في الكويت.

وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر خلال كلمته الافتتاحية في الحدث

تمكين الجمهور لدعم الابتكار

تجاوز بنك برقان دور التحكيم الرسمي ليعزز مشاركة الجمهور في NEXUS 2025، حيث أتاح للزوار التصويت لشركتهم الناشئة المفضلة مباشرةً وحصرياً من جناح البنك. وساهم ذلك في تعزيز مشاركة المجتمع، وترسيخ ثقافة الابتكار التي يسعى Nexus لترسيخها.

تعزيز منظومة الابتكار في الكويت

تعكس مشاركة بنك برقان في Nexus 2025 رؤيته المستمرة لدعم التحوّل الرقمي، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو التزام يتجلّى في جميع مبادراته وشراكاته واستراتيجيته المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ومن خلال استضافة Investathon، ودعم تحدي الشركات الناشئة، والمساهمة بأفكار قيادية طوال فعاليات Nexus 2025، أكّد بنك برقان مرة أخرى دوره الرائد في تمكين قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال في الكويت، في إطار مساهمته الفاعلة في تحقيق رؤية الكويت 2035.