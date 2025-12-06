زين الكويت وZainTECH تطلقان باقات وخدمات مُدارة من Microsoft 365 لتسريع جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة للذكاء الاصطناعي

الوزير عمر العمر متوسطاً دعيج العود ومسؤولي زين بجناح الشركة في معرض NEXUS

أعلنت زين الكويت، المزوّد الرائد للابتكارات الرقمية في البلاد، بالتعاون مع ZainTECH، مزوّد الحلول الرقمية المتكاملة التابع لمجموعة زين، وشركة مايكروسوفت، عن إطلاق باقات وخدمات مُدارة لـ Microsoft 365، والتي تقدم حلولاً متكاملة صُمّمت لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت على التحول إلى أساليب عمل أكثر أمانًا وحداثة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي محليًا وعبر المنطقة. ومن المقرر أن يتوسع هذا التعاون ليشمل أسواق زين الأخرى قريباً.

وجاء الإعلان عن هذا الإطلاق ضمن رعاية زين للنسخة الثانية من معرض NEXUS 2025، الحدث التقني والابتكاري الأبرز في الكويت، الذي أُقيم في الأرينا كويت، حيث اجتمع تحت سقف واحد قادة عالميون وشركات ناشئة وروّاد تغيير لاستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والأمن السيبراني. وشهد المعرض حضور معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في زين الكويت دعيج العود.

وتجمع الباقات الجديدة بين تراخيص Microsoft 365 لفئتي الأعمال والمؤسسات، بما في ذلك إضافات Copilot، وبين خدمات ZainTECH المُدارة الشاملة من البداية إلى النهاية. وبما أن الخدمة تُقدم مباشرة من زين كمزوّد موثوق واحد، فإنها تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة مسارًا عمليًا وفعّالًا من حيث التكلفة لتحديث أدوات بيئة العمل وتعزيز التعاون وتقوية الحوكمة. وتشمل هذه الباقات تراخيص مايكروسوفت والخدمات المُدارة فقط، دون أي اشتراطات خاصة بخدمات الاتصال.

ويعزز هذا الإطلاق استثمارات مجموعة زين طويلة المدى في تحديث بيئات العمل واعتماد الحوسبة السحابية وبناء بنية تحتية رقمية جاهزة للذكاء الاصطناعي. كما يمثل محطة مهمة في شراكة زين وZainTECH ومايكروسوفت، بما يعزز الالتزام المشترك بدعم المؤسسات والحكومات في تعزيز الأمن وتحديث العمليات واعتماد الأدوات الرقمية الذكية.

وقال الرئيس التنفيذي لحلول الأعمال في زين الكويت حمد المرزوق: “تعكس شراكتنا مع ZainTECH ومايكروسوفت التزام عملياتنا طويل المدى ببناء منظومة رقمية تمكّن الشركات من النمو والابتكار والمنافسة على نطاق عالمي. كما تُعد خطوة استراتيجية نحو تمكين بيئات عمل آمنة وذكية وجاهزة للذكاء الاصطناعي في الكويت. ومع تطور احتياجات المؤسسات، فإننا نستثمر في القدرات والشراكات التي تضمن لها الوصول إلى تقنيات عالمية المستوى تُقدم ببساطة وثقة لتكون ذات أثر حقيقي.”

العمر مطلعاً على الحلول الجديدة المخصصة للشركات الناشئة

ومن جانبه قال أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لـ ZainTECH: “بوصفها ذراع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجموعة زين، تركز ZainTECH على تمكين المؤسسات لتصبح أكثر ذكاءً ورقمنة ومرونة، من خلال تعزيز أمنها وتبسيط عملياتها واعتماد قدرات الذكاء الاصطناعي لإحداث أثر ملموس. ومن خلال حلول خدماتنا المُدارة مع Microsoft 365 وغيرها من مزودي التكنولوجيا العالميين المتميزين، ندعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة للانتقال من البيئات التقليدية إلى بيئات آمنة وذكية قائمة على السحابة تدعم الكفاءة والمرونة على المدى الطويل. نحن نوفر للشركات الحوكمة والحماية والتميز التشغيلي الذي تحتاجه للتحديث بثقة والاستعداد للجيل القادم من قدرات الذكاء الاصطناعي.”

ومن خلال هذا الطرح الجديد، تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على إمكانية الوصول إلى تراخيص Microsoft 365 Business Basic وBusiness Standard وBusiness Premium وتراخيص Enterprise E3/E5، إضافة إلى ملحقات Copilot التي تتيح إنتاجية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتدعم هذه التراخيص خدمات ZainTECH المُدارة، التي توفر إعدادات شاملة وإدارة لدورة حياة الحلول، وتعزيز حوكمة التعاون والاتصالات، وحماية متقدمة من التهديدات، ومراقبة مستمرة لها، إلى جانب تقييمات لوضع الأمن السيبراني.

ومن خلال توحيد هذه القدرات ضمن خدمة واحدة مبسطة ودون أي اشتراطات خاصة بخدمات الاتصال، يقدّم هذا الحل مسارًا سلسًا وفعّالًا من حيث التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لتحديث بيئة عملها الرقمية واعتماد الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي وفق وتيرتها الخاصة.

ويمنح إطلاق باقات وخدمات Microsoft 365 المُدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الإمكانات الرقمية التي تحتاجها للعمل بأمان والتوسع بكفاءة والاستعداد لمستقبل يشكله الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تبسيط عملية التبني وتعزيز مستويات الحماية، يمكّن هذا العرض المؤسسات من بناء بيئات عمل رقمية مرنة تدعم النمو المستدام.