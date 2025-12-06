بنك الخليج يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والارتقاء بتجربة العملاء

الوزير عمر العمر في صورة جماعية مع مسؤولي بنك الخليج يتقدمهم السيد فيصل العدساني والسيدة نجلاء العيسى

تجسيداً لالتزامه المتواصل بدعم التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي وتقديم حلول رقمية متقدمة تلبي احتياجات العملاء، اختتم بنك الخليج مشاركته في معرض NEXUS للتكنولوجيا كراعٍ بلاتيني، والذي تواصل على مدى ثلاثة أيام في قاعة الأرينا وفندق جراند حياة، تحت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، وبمشاركة عدد من قيادات بنك الخليج يتقدمهم نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد فيصل العدساني ورئيس التسويق السيدة نجلاء العيسى، وذلك للتأكيد على التزام البنك بتعزيز الابتكار التكنولوجي وترسيخ دوره في المنظومة الرقمية في الكويت.

وتضمن المعرض برنامجاً متكاملاً اشتمل على عروض واسعة لأحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية من أبرز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب استضافة مسابقة مخصصة للشركات الناشئة لإتاحة الفرصة أمامها لعرض أفكارها مباشرة على كبار المستثمرين وقادة القطاع.

وشارك بنك الخليج بجناح تفاعلي مميز استعرض فيه أحدث خدماته الرقمية، مقدماً للزوّار تجربة عملية لتطبيق بنك الخليج للهواتف الذكية؛ أحد أكثر التطبيقات المصرفية استخداماً في الكويت.

ومن خلال عروض مباشرة، تمكّن الحضور من استكشاف كيفية تمكين التطبيق للعملاء من إدارة احتياجاتهم المصرفية بسهولة وكفاءة استثنائية، بما في ذلك التحويلات، سداد الفواتير، فتح الحساب الفوري، إدارة البطاقات، وغيرها من الخدمات المصممة لتبسيط المعاملات اليومية. كما أبرز البنك التزامه بدعم حلول الدفع الرقمي الآمنة والسلسة، التي توفر للعملاء خيارات دفع سريعة وموثوقة ومريحة عبر مجموعة واسعة من القنوات.

مدير قسم القنوات الرقمية في بنك الخليج حسن فياض خلال مشاركته في إحدى الندوات بالمعرض

وشهدت جلسات المؤتمر مشاركة فعّالة من حسن فياض، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في بنك الخليج، الذي شارك في حلقة نقاشية تناولت الابتكار التكنولوجي المتقدم وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية. وخلال الجلسة، استعرض المنهجية الاستراتيجية للبنك في تصميم منصاته الرقمية وتطويرها، مسلطاً الضوء على التحديثات المستمرة لتطبيق بنك الخليج، وتبنّي أحدث ممارسات التطوير، وأهمية الأمن والموثوقية والتصميم سهل الاستخدام في تقديم تجربة مصرفية سلسة.

كما أكد البنك فخره بدعم أحدث وسائل الدفع الرقمية مثل: Google Pay وSamsung Pay وApple Pay، والتي تمكّن العملاء من إجراء مدفوعاتهم بسرعة وأمان وبأسلوب عصري يواكب التحول نحو الخدمات غير النقدية.

وفي إطار تعزيز القيمة المضافة لعملائه، سلّط البنك الضوء على برنامج نقاط الخليج، البرنامج الأكثر مكافأة في الكويت، والذي يوفر لعملائه خيارات واسعة لاستبدال النقاط، سواء عبر الاسترداد النقدي، أو إهداء النقاط، أو من خلال المتجر الإلكتروني—الأول من نوعه مصرفياً في الكويت—الذي يتيح استبدال النقاط بتشكيلة كبيرة من المنتجات والخدمات.

وتأتي مشاركة بنك الخليج في معرض NEXUS لتؤكد دوره الريادي في قيادة مسيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، ومواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة التي تعزز تجربة العملاء وتدعم رؤية الكويت لمستقبل أكثر تقدماً وابتكاراً.