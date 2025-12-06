الداخلية: ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة وإحباط محاولة ترويجها داخل البلاد

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة وإحباط محاولة ترويجها داخل البلاد.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أن ذلك يأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة ممثلة بقطاع الأمن الجنائي للتصدي لجرائم المخدرات وضبط شبكات الجلب والاتجار.

وأضافت الداخلية أن تفاصيل الضبطية تعود إلى معلومات أمنية دقيقة أفادت بقيام متهمين اثنين من المقيمين بصورة غير قانونية –أحدهما نزيل بالسجن المركزي وصادر بحقه حكم بالحبس المؤبد بتهمة الاتجار بالمخدرات – بإدارة نشاط إجرامي لتخزين وتجهيز مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وأوضحت أنه تم على الفور تشكيل فريق ميداني مختص وتتبع أحد المتهمين إلى منطقة (غرب عبدالله المبارك) حيث جرى رصده وضبطه لتقود التحريات اللاحقة إلى مخيم خاص به في (بر السالمي) اتخذه مخزنا لتجهيز المواد المخدرة.

وذكرت أن تفتيش الموقع أسفر عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة هي 40 كيلوغراما من مادة الكيميكال و60 كيلوغراما من مادة بودرة لاريكا و8 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا و500 غرام من مادة الحشيش و5 لترات من سائل الشبو و300 لتر من سائل الكيميكال و7 كيلوغرامات من ورق الكيميكال وعدد (2) ميزان حساس فضلا على مجموعة أدوات ومعدات مخصصة لتجهيز وتحضير المواد المخدرة.

ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن القصد من الحيازة هو الاتجار فيما جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإحالة القضية إلى جهة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الداخلية استمرار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بلا تهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع أو محاولة نشر هذه الآفة المدمرة مشددة على أن يد القانون ستصل إلى المجرمين أينما كانوا وأن عمليات الرصد والمتابعة قائمة على مدار الساعة.