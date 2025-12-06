مسؤول صيني: العلاقات الصينية – العربية ترتقي إلى مستويات جديدة بشكل مستمر

سفير الكويت لدى الصين جاسم الناجم ومدير (إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا) بالخارجية الصينية تشن وي تشنغ

أشاد مسؤول صيني اليوم السبت بتطور مستوى علاقات بلاده مع الدول العربية بشكل مستمر فيما أكد أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لتحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى الصين في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه أن ذلك جاء في كلمة ألقاها المدير العام لإدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية تشن وي تشنغ خلال لقائه بالسفراء العرب المعتمدين لدى بكين بمقر السفارة (بيت الكويت) بمناسبة التحضير للقمة العربية – الصينية الثانية المقرر عقدها في بكين منتصف العام المقبل.

وقال تشنغ إن العلاقات الصينية – العربية ترتقي إلى مستويات جديدة بشكل مستمر لافتا إلى ان القمة العربية – الصينية الأولى التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2022 بحضور رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ وقادة الدول العربية شكلت محطة بارزة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية.

ووصف العلاقات الصينية – العربية بأنها قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لافتا الى ان إقرار السلم والأمن الدوليين يعد من المساعي المشتركة للشعب الصيني والشعوب العربية.

ومن جهته أكد سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون العربي – الصيني من خلال المشاركة الفاعلة في كافة المنصات والفعاليات والاجتماعات العربية – الصينية.

وأشار السفير الناجم إلى أن العلاقات العربية – الصينية شهدت نموا مطردا خلال السنوات الماضية مؤكدا حرص الدول العربية بدعم كل ما من شأنه تعزيز الشراكة بين الجانبين.

وأعرب عن تقدير الدول العربية للجهود الحثيثة التي بذلتها بكين في دعمها الدائم تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتقديم المساعدات المالية والإنسانية.

وأشاد كذلك باستمرار جهود بكين في إحلال السلم والأمن في الشرق الأوسط من خلال دعمها للمبادرات الدولية والمتعددة الأطراف الرامية إلى إيقاف إطلاق النار والعنف في قطاع غزة ومنع نشوب صراع واسع النطاق وتقديم المساعدات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة وإيصالها إلى كامل قطاع غزة بشكل سريع ومستدام ودون عوائق.

وأعرب السفير الناجم عن تطلع دولة الكويت لاستضافة القمة العربية – الصينية الثالثة في عام 2030.

وتشير تقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني بلغ أكثر من 407 مليارات دولار خلال العام الماضي وسط رغبة حقيقية في زيادة التبادل التجاري بينهما.

وتهدف القمة العربية – الصينية الثانية إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي وبناء مستقبل مشترك بين الصين والعالم العربي مع التركيز على السلام والاستقرار العالمي وإيجاد الحلول للقضايا الساخنة.