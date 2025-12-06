كالاس تؤكد أن واشنطن ما زالت “أكبر حليف” للاتحاد الأوروبي رغم استراتيجيتها الأمنية الجديدة

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

رأت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس السبت أن الولايات المتحدة ما زالت الحليف الأكبر لأوروبا، وذلك غداة نشر واشنطن استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة التي انتقدت المؤسسات الأوروبية.

وقالت كالاس في منتدى الدوحة ردا على سؤال حول الاستراتيجية الأمنية الأميركية الجديدة “طبعا هناك الكثير من الانتقادات، لكن أعتقد أن بعضها صحيح”، مضيفة “الولايات المتحدة ما زالت حليفنا الأكبر… لا نتفق دوما على مسائل مختلفة لكن المنطق هو عينه. ونحن أكبر الحلفاء وينبغي أن نبقى متحدين”.

يأتي ذلك بعد نشر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة استراتيجية جديدة للأمن القومي تقوم على شعار “أميركا أولا”.

وانتقدت الاستراتيجية بشدّة الحلفاء الأوروبيين وقالت إن الولايات المتحدة ستدعم معارضي القيم التي يقودها الاتحاد الأوروبي ومنها تلك المتعلّقة بالهجرة.

وتشير الاستراتيجية إلى تراجع حصة أوروبا في الاقتصاد العالمي، وهو أمر ناجم إلى حد كبير عن صعود الصين وغيرها من القوى، وتقول إن “التراجع الاقتصادي يطغى عليه احتمال حقيقي وأكثر وضوحا يتمثل بالمحو الحضاري.. إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فلن يعود من الممكن التعرّف على القارة في غضون عشرين عاما أو أقل”.

وفي وقت يسعى ترامب لوضع حد للحرب في أوكرانيا بموجب خطة تمنح روسيا مزيدا من الأراضي، تتّهم الاستراتيجية الأوروبيين بالضعف وتؤكد أن على الولايات المتحدة التركيز على “محو الانطباع بأن الناتو حلف يتمدّد بلا انقطاع، والحيلولة دون تجسّد ذلك على أرض الواقع”.