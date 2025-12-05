ترامب يعقد لقاء ثلاثيا مع رئيس وزراء كندا ورئيسة المكسيك

صورة أرشيفية

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، وفق ما أفادت المتحدثة باسم رئاسة الحكومة الكندية وكالة فرانس برس، ومن المتوقع أن تركز المحادثات على الهجرة والتجارة.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الكندي أودري شامبو في رسالة نصية بعد حضور القادة قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن “إنهم يتحادثون الآن” مشيرة إلى أن الاجتماع ثلاثي.

والترابط الاقتصادي وثيق بين البلدين والولايات المتحدة، لكن كندا والمكسيك تواجهان ضغوطا بسبب الحرب التجارية الحمائية التي أطلقها الرئيس الأميركي.

ويسعى البلدان المجاوران للولايات المتحدة إلى إعادة التفاوض لجعل الشروط مواتية بأكبر قدر ممكن.

فرض ترامب تعرفات جمركية باهظة على صادرات كندا والمكسيك التي لا تندرج ضمن اتفاقية التجارة بين البلدان الثلاثة والتي تسعى واشنطن لإعادة التفاوض بشأنها العام المقبل.

كما هدّد بمزيد من العقوبات إذا فشل البلدان في كبح الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات. وكان أثار حفيظة شينباوم بقوله إنه سيسمح بتنفيذ ضربة أميركية على الأراضي المكسيكية ضد كارتيلات مخدرات إذا لزم الأمر.

وردّت شينباوم على تهديد الرئيس الأميركي بالقول إن ذلك “لن يحدث أبدا”.

كذلك، سبق أن أثار ترامب حفيظة كندا بإشارته إلى أنها ستكون الولاية ال51 لبلاده.

على مستوى تنظيم كأس العالم، قال ترامب “لقد عملنا بشكل وثيق مع هذين البلدين، والتنسيق رائع للغاية وكذلك الصداقة والعلاقة”.