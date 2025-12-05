الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية “أونروا” حتى 2029

صورة أرشيفية

رحب الأردن اليوم الجمعة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمدد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لثلاثة أعوام إضافية حتى عام 2029.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي في تصريح أن بلاده ترحب بهذا القرار الذي يترجم أهمية الدور الحيوي والمعم الذي تقوم به (اونروا) التي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها من الأمم المتحدة.

وشدد المجالي على أن التصويت يعبر عن الإرادة الدولية بإستمرار قيام (اونروا) بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين تشكل قضيتهم إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة خصوصا القرار رقم 194 وبما يضمن حقهم في العودة والتعويض.

وأشار إلى أهمية استمرار حشد الدعم الدولي السياسي والمالي لتواصل (اونروا) القيام بدورها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وخصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وجدد التأكيد على أن الأردن وبالتنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين سيواصل دعم عمل الوكالة لتستمر في تقديم خدماتها الحيوية والقيام بدورها المهم.

وكانت (اونروا) قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح تمديد ولايتها لمدة ثلاثة أعوام حتى 2029 ورحبت عبر صفحتها الرسمية على (اكس) بالتصويت الذي قالت إنه يعكس التضامن العالمي الواسع مع اللاجئين الفلسطينيين.