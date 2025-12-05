إسبانيا تؤكد انسحابها من “يوروفيجن” لمشاركة الاحتلال الإسرائيلي

لافتة تدعو لمقاطعة يوروفيجن

أكدت إسبانيا اليوم الجمعة انسحابها الكامل من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 2026 التي ستقام في العاصمة النمساوية (فيينا) بسبب السماح للاحتلال الإسرائيلي بالمشاركة فيها.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية إن إسبانيا انسحبت من المسابقة عقب التصويت خلال الجمعية ال95 لاتحاد الإذاعات الأوروبية الذي عقد في (جنيف) وأسفر عن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في المسابقة.

وأوضحت الهيئة أن هذا التصويت جاء رغم مطالبة إسبانيا وسبع دول أوروبية أخرى بإجراء تصويت سري حول مشاركة الاحتلال في المسابقة والمطالبة علنا بتعليق مشاركته بسبب المجازر التي يرتكبها في قطاع غزة.

وأضافت أن انسحاب إسبانيا يترجم أيضا في عدم بثها أي محتوى يتعلق بالمسابقة الموسيقية الأوروبية رغم شعبيتها الكبيرة في الداخل الإسباني.

من جانبه قال رئيس الهيئة خوسيه بابلو لوبيز على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن “ما حدث في جمعية اتحاد الإذاعات الأوروبية يؤكد أن (يوروفيجن) ليست مسابقة غنائية بل مهرجان تهيمن عليه المصالح الجيوسياسية وتشهد انقسامات داخلية” مؤكدا أن إسبانيا “انسحبت من المسابقة”.

وأعلنت إسبانيا في سبتمبر الماضي أنها ستنسحب من المسابقة في حال سمح للاحتلال الإسرائيلي بالمشاركة فيها علما أن إسبانيا واحدة مما تسمى (الدول الخمس الكبرى) إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا التي تضمن دائما تأهلها المباشر إلى النهائيات.