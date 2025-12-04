“السكنية” توقع عقدا لإنشاء 10 مبان عامة في مدينة المطلاع السكنية

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الخميس توقيع عقد لإنشاء 10 مبان عامة وأعمال الخدمات والبنية التحتية بمركز الضاحية (إن 5) في مدينة المطلاع السكنية.

وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف راشد العنزي في تصريح صحفي إن العقد المبرم يشمل إنشاء وإنجاز وصيانة 10 مبان عامة تضم السوق المركزي الرئيسي والمركز الصحي الرئيسي ومركز الإسعاف ومخفر الشرطة ومبنى خدمة المواطن إضافة إلى مبنى البلدية ومبنى البريد ومبنى الوحدة الاجتماعية ومركز تنمية المجتمع ومبنى وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف العنزي أن العقد يتضمن إنشاء محلات تجارية و3 محطات كهرباء فرعية علاوة على تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية في مركز الضاحية (إن 5) موضحا أن قيمة العقد بلغت 61ر20 مليون دينار كويتي (نحو 68 مليون دولار أمريكي) على أن يتم إنجازه خلال 900 يوم.

وذكر أن المؤسسة تقوم حاليا بمتابعة تنفيذ 160 مبنى خدميا في ضواحي المدنية تشتمل على 3 مساجد جامعة و3 مساكن للإمام والمؤذن و16 روضة أطفال و10 مدارس ابتدائية و8 مدارس متوسطة و4 مدارس ثانوية ومركز صحي تخصصي و3 مراكز صحية عامة و4 مراكز صحية متكاملة مع مراكز إسعاف و3 أفرع للغاز و7 مبان مخصصة لكل من الأسواق المركزية.

وبين أن المؤسسة تقوم أيضا بمتابعة تنفيذ مخافر الشرطة ومراكز خدمة المواطن ومكاتب البريد والبلدية والوحدة الاجتماعية ومراكز تنمية المجتمع ومراكز وزارة التجارة والصناعة والمحلات التجارية مشيرا إلى أن وتيرة الإنجاز تسير بصورة جيدة وفقا للجداول الزمنية المعتمدة لهذه المشاريع.