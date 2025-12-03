الصحة: تجديد الاعتراف الدولي ببنك الدم ومركز الشيخة سلوى الصباح

تجديد الاعتراف الدولي ببنك الدم ومركز الشيخة سلوى الصباح

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تجديد الاعتراف الدولي ببنك الدم المركزي ومركز الشيخة (سلوى الصباح) للخلايا الجذعية والحبل السري مبينة أن ذلك “امتداد لمسيرة اعتماد دولي بدأت منذ عام 1989 ويتم تجديدها كل عامين”.

وذكرت (الصحة) في بيان صحفي أن تجديد الاعتماد من قبل جمعية النهوض بالدم والعلاج الخلوي (AABB) جاء بعد اجتياز المنشأتين تقييما عالميا شاملا استند إلى أربعة محاور رئيسية تعد معيارا دوليا في خدمات الدم.

واوضحت أن تلك المحاور تشمل معايير التبرع وفحص الدم وسلامته والمختبرات المرجعية والفصائل النادرة معايير نقل الدم والمختبرات الجينية مبينة أن نتائج التقييم عكست مستوى متقدما من الجاهزية ودقة الإجراءات والالتزام المستمر بمعايير الجودة العالمية.

وأوضحت مدير إدارة خدمات نقل الدم الدكتورة ريم الرضوان وفق البيان أن استمرار الاعتراف الدولي لأكثر من 35 عاما يجسد التزام الإدارة بنهج مؤسسي يقوم على التحسين المستمر ورفع معايير الجودة.

وأكدت الرضوان أن فرق العمل الفنية والطبية والإدارية بذلت جهودا مكثفة لاستيفاء المعايير التي شملها التقييم هذا العام معتبرة أن ثبات هذا الاعتماد يعزز مكانة بنك الدم المركزي ومركز الشيخة سلوى كمرجعيات موثوقة إقليميا.

من جانبها بينت المديرة الطبي في الإدارة الدكتورة حنان العوضي في البيان نفسه أن نتائج التقييم تعكس عمق التخصصية والدقة في العمل الفني لا سيما في مجالات التبرع والفحص والنقل والمختبرات.

وأشارت العوضي إلى أن هذا الاعتراف المتجدد يدعم خطط التوسع في برامج العلاج الخلوي وتطوير تقنيات المختبر الجيني بما يضع خدمات الكويت في موقع متقدم على مستوى المنطقة ويؤكد قدرة المنظومة الصحية على توفير أعلى مستويات الأمان والجودة للمرضى والمتبرعين.

ويعد هذا التجديد الدولي محطة مهمة تضاف إلى المسيرة الوطنية للإنجازات الصحية ويؤكد قدرة المنظومة الصحية على ترسيخ ممارسات عالية الجودة ومواصلة الارتقاء بخدمات الدم والعلاج الخلوي بما يواكب التطور العالمي ويعزز الثقة الدولية في كفاءة مؤسساتها وكوادرها.