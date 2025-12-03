صباح الأحمد للموهبة: 14 طالبا كويتيا يشاركون بمسابقة “روبوتكس” العالمية في إستونيا

مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

أعلن مركز (صباح الأحمد للموهبة والإبداع) أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن تأهل 14 طالبا وطالبة لتمثيل دولة الكويت بدعم من المركز للمشاركة في مسابقة (روبوتكس) العالمية التي ستقام في مدينة تالين بإستونيا خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الحالي.

وأوضح المركز في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا التأهل جاء بعد سلسلة من التصفيات الوطنية التي استضافتها الجامعة الأمريكية في الكويت (AUM) ضمن مسابقات ( SUMO و Line Following و Drone).

وبين أن الطلبة المتأهلين لتمثيل الكويت في إستونيا 2025 بفئة (سومو) هم علي المؤمن ولولوة أحمد وغادة العنزي وعثمان العجمي وعبدالوهاب الصلال وعبدالعزيز الصايغ وصقر الصقر وسعود الخنة.

وأضاف أن المتأهلين بفئة (Line Following) هم محمد المطيري وسعود الخالدي وآمنة عبدالله وأسيل الوسمي أما عن فئة (Drone) فقد تأهل كل من لولوة أحمد وعبدالله الوسمي.

وأشار إلى أن هذا التأهل يعكس المستوى المتطور الذي حققه الطلبة في مجالات التكنولوجيا والروبوتات إضافة إلى التزامهم وجديتهم طوال مراحل التدريب والتصفيات لافتا إلى أن هذه البطولة العالمية تعد واحدة من أكبر المنافسات الدولية في مجال الروبوتات إذ تجمع سنويا متسابقين من عشرات الدول للمشاركة في تحديات هندسية وبرمجية عالية المستوى.

وبينت أن فعالياتها تشمل مسابقات مثل تتبع الخط والسومو والطائرات المسيرة واجتياز المتاهات وغيرها من التجارب التقنية التي تهدف إلى تطوير مهارات الابتكار ودعم التفكير الإبداعي وتعزيز قدرات الشباب على تصميم وبرمجة الروبوتات في بيئة دولية تنافسية.

يذكر أن التسجيل بالمسابقة انطلق في مايو الماضي وشهد مشاركة أكثر من 120 طالبا خضعوا بعد ذلك لمرحلة من التدريبات المكثفة وتصفيات متعددة شملت مسابقتين وطنيتين قبل الوصول إلى المرحلة النهائية التي أسفرت عن تأهل 14 مشاركا لتمثيل الكويت عالميا.