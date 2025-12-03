إنفست جي بي تشارك في جلسة نقاشية حول الاستثمار بالعوامل واستراتيجيات المؤشرات

طارق الصالح خلال الحلقة النقاشية

شاركت شركة الخليج كابيتال للاستثمار “إنفست جي بي”، الذراع الاستثماري لبنك الخليج، في جلسة نقاشية حول الاستثمار بالعوامل واستراتيجيات المؤشرات نظمتها جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، العضو في معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute) بالتعاون مع شركة S&P Dow Jones Indices، المزود العالمي الرائد للمؤشرات المالية.

وتضمنت الجلسة مناقشات حول أبرز الرؤى العالمية المتعلقة بتطور الاستثمار بالعوامل، وكيفية تطبيق الاستراتيجيات القائمة على المؤشرات عبر مختلف الأسواق لتحقيق عوائد متنوعة ومعدّلة حسب مستوى المخاطر.

وشارك في الحلقة النقاشية نخبة من المتحدثين البارزين، من بينهم السيد طارق الصالح، الرئيس التنفيذي للاستثمار بالوكالة ورئيس أول إدارة الثروات في إنفست جي بي، والسيدة إليزابيث بيب، مدير مؤشرات العوائد والعوامل في شركة S&P Dow Jones Indices ، والسيد ليوبومير كريسبينوفيتش، نائب الرئيس الأول الأسهم الإقليمية والدخل الثابت في إنفست جي بي.

وفي تعليقه على هذا التعاون ، قال السيد طارق الصالح، الرئيس التنفيذي للاستثمار بالوكالة ورئيس أول إدارة الثروات في إنفست جي بي: “تعكس مشاركتنا في الجلسة النقاشية التزام إنفست جي بي المستمر بتعزيز المعرفة المالية لعملائنا وتشجيع الحوار حول استراتيجيات الاستثمار المبتكرة. نحن في إنفست جي بي نؤمن بأهمية تمكين المستثمرين من خلال التعليم والريادة الفكرية التي تربط الخبرة العالمية بالفرص المحلية.”

فريق انفست جي بي يتوسطهم الرئيس التنفيذي للشركة هاني العوضي ومن بنك الخليج مدير عام الخزينة لمياء كرم ومدير عام الشؤون المؤسسية ضاري البدر

وأضاف الصالح : ” ومن خلال هذه الشراكات، تواصل إنفست جي بي تأكيد رسالتها في تقديم حلول استثمارية مبتكرة ومركزة على الأداء، تسهم في نمو وتنوع المشهد المالي في دولة الكويت. “

ومن جانبه، قال السيد فهد تشودري، رئيس المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى S&P :Dow Jones Indices :” تفتخر شركة S&P Dow Jones Indices بالشراكة مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت و إنفست جي بي لتبادل رؤى قيمة حول الاستثمار في مجال استراتيجيات العوامل.

ويهدف نهجنا في نشر المعرفة حول الاستراتيجيات القائمة على المؤشرات إلى دعم فهم أوضح لكيفية استخدام هذه الأدوات في إدارة المحافظ الاستثمارية في بيئة الأسواق الديناميكية اليوم. وتلتزم شركة S&P Dow Jones Indices بالتعاون مع مجتمع المحللين الماليين (CFA) للمساهمة في بناء وتعزيز أسواق رأس المال في المنطقة.”

وقد شكل هذا الحدث منصة قيّمة للمتخصصين في الاستثمار في الكويت لاكتساب رؤى عملية حول الاستثمار بالعوامل، وهي استراتيجية تجمع بين كفاءة الإدارة الغير نشطة والعوائد على الإدارة النشطة. كما أتاح الحديث للمشاركين فرصة تبادل الخبرات حول تطورات الأسواق والابتكارات التقنية ومستقبل الاستثمارات القائمة على المؤشرات في المنطقة.